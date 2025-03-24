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Россияне назвали причиной кибербуллинга недостаток воспитания в семьях

Ведомости

Две трети (64%) россиян считают главной причиной травли в интернете недостаток воспитания в семьях «детей-агрессоров». Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно исследованию, 67% опрошенных считают, что привлечение родителей таких детей к совместной работе по снижению агрессии в интернете может быть эффективной мерой. «Таким образом, общество ожидает коррекции поведения не только самих агрессоров, но и их родителей, которые зачастую рассматриваются первопричиной проблемы», – говорится в материале.

Порядка 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% – провести беседу с ним, 47% – обсудить ситуацию с родителями обидчика. Только 15% рассматривают обращение к психологу, в Москве и Санкт-Петербурге – 22%.

ВЦИОМ отмечает, что родители стремятся решать проблему, но психологическому здоровью детей уделяется недостаточно внимания. Последствием буллинга может стать психологическая травма и помощь специалиста здесь необходима, следует из исследования. Также отмечается, что при кибербуллинге нет четкого алгоритма действий для решения проблемы и каждый пытается справиться с ней «так, как умеет».

«Ведомости» писали, что существует несколько разновидностей буллинга. Кирбербуллинг включает в себя отправку оскорбительных сообщений или слухов – по СМС или в мессенджерах, публикацию унизительных постов или комментариев в социальных сетях, распространение клеветнических фотографий или видеозаписей, дипфейков.

Физический буллинг – самый очевидный и опасный вид буллинга, когда человека бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или отбирают у него деньги. Вербальная агрессия – это оскорбления, унижающие достоинство жертвы, клевета, насмешки, прозвища, которые наносят эмоциональную травму.

Одной из частых причин возникновения буллинга исследователи проблемы называют равнодушие со стороны других людей, которые наблюдают за происходящим. Для его предотвращение необходимо участие как педагогов, так и родителей и специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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