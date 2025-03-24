Россияне назвали причиной кибербуллинга недостаток воспитания в семьях

ВЦИОМ отмечает, что родители стремятся решать проблему, но психологическому здоровью детей уделяется недостаточно внимания. Последствием буллинга может стать психологическая травма и помощь специалиста здесь необходима, следует из исследования. Также отмечается, что при кибербуллинге нет четкого алгоритма действий для решения проблемы и каждый пытается справиться с ней «так, как умеет».