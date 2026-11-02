В Max запустили продвижение бизнеса через платформу VK
Предприниматели получили возможность размещать рекламу товаров, услуг и проектов в национальном мессенджере Max с помощью платформы VK AdBlogger. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Новый инструмент также позволит авторам каналов получать дополнительный доход от рекламных интеграций. Для этого им необходимо зарегистрировать личный кабинет на VK AdBlogger, добавить свой канал, указать стоимость размещения и дождаться предложений от рекламодателей. Компаниям для запуска кампании нужно создать аккаунт на платформе, внести реквизиты и пополнить баланс. После этого можно выбрать подходящего автора и загрузить рекламные материалы.
Подбор площадок доступен через систему фильтров: рекламодатели могут учитывать тематику канала, число подписчиков и наличие маркировки А+. В каталоге также представлены статистика и аналитические данные, позволяющие оценить эффективность каналов.
По словам генерального директора мессенджера Фарита Хусноярова, за месяц тестирования к платформе присоединились более 5000 авторов Мax. По данным пресс-службы Max, число публичных каналов в мессенджере превысило 650 000, а их совокупная аудитория составляет более 390 млн подписчиков.
29 октября Max запустил обновления для авторов каналов. Блогеры получили возможность выбирать профиль для ответов в комментариях, а также пользоваться мини-приложением «Инструменты канала», объединяющим функции управления и продвижения. Новое мини-приложение доступно в настройках канала. С его помощью авторы смогут подключать донаты, получать метку А+, управлять продвижением публикаций, проводить розыгрыши и организовывать трансляции.