В Max запустили продвижение бизнеса через платформу VK

Новый инструмент также позволит авторам каналов получать дополнительный доход от рекламных интеграций. Для этого им необходимо зарегистрировать личный кабинет на VK AdBlogger, добавить свой канал, указать стоимость размещения и дождаться предложений от рекламодателей. Компаниям для запуска кампании нужно создать аккаунт на платформе, внести реквизиты и пополнить баланс. После этого можно выбрать подходящего автора и загрузить рекламные материалы.