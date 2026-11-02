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Работа провайдера «Лугакома» парализована после атаки на Луганск

Антон Потоков
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Деятельность интернет-провайдера «Лугаком» в ЛНР оказалась парализована после ночной атаки беспилотников на Луганск. В результате удара повреждено серверное оборудование компании, сообщил ее генеральный директор Андрей Богучарсков, передает «РИА Новости».

«Было разрушено серверное оборудование. Это главное наше административное здание, на сегодняшний день парализована работа компании», – рассказал Богучарсков.

По его словам, повреждения затронули в том числе оборудование, обеспечивающее бесперебойный доступ к интернету. Компания лишилась доступа к внутренним ресурсам, поэтому восстановление работы потребует времени. Точные сроки возобновления обслуживания абонентов Богучарсков не назвал.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что разрушено здание «Лугакома» и выведено из строя серверное оборудование. Повреждения получило также здание Луганской телефонной компании. По словам главы региона, серьезно пострадал исторический центр города.

23 октября пять беспилотников, по данным руководства «Лугакома», атаковали здание оператора связи. В результате компания приостановила работу части сервисов, а в республике возникли перебои с мобильной связью и доступом в интернет.

21 октября Пасечник сообщил об атаке на здание Луганской телефонной компании в центре города. Позднее спасатели обнаружили под завалами тела двух инженеров.

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