Работа провайдера «Лугакома» парализована после атаки на Луганск

По его словам, повреждения затронули в том числе оборудование, обеспечивающее бесперебойный доступ к интернету. Компания лишилась доступа к внутренним ресурсам, поэтому восстановление работы потребует времени. Точные сроки возобновления обслуживания абонентов Богучарсков не назвал.