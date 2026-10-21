Два инженера погибли при атаке ВСУ на здание Луганской телефонной компании
Спасатели обнаружили тела двух инженеров под завалами здания Луганской телефонной компании (ЛТК) после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и профильные специалисты.
Кроме того, увеличилось число пострадавших при атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов-на-Дону – Стаханов. Как уточнил глава ЛНР, еще одна женщина обратилась за медицинской помощью. Все пятеро раненых находятся под наблюдением врачей.
Утром 21 октября Пасечник сообщил, что ночью под массированный обстрел попал центр Луганска. Серьезные повреждения получило здание ЛТК. В момент атаки внутри находилась дежурная смена специалистов, часть работников успели покинуть помещение. Глава ЛНР говорил, что под завалами могут оставаться люди. Беспилотник атаковал служебную машину «Луганскгаза» в Новоайдарском муниципальном округе, в результате пострадал сотрудник. От полученных ранений работник предприятия погиб. Еще двое мужчин погибли при ударе по легковому автомобилю на дороге Кировск – Фрунзе.