Два инженера погибли при атаке ВСУ на здание Луганской телефонной компании

Утром 21 октября Пасечник сообщил, что ночью под массированный обстрел попал центр Луганска. Серьезные повреждения получило здание ЛТК. В момент атаки внутри находилась дежурная смена специалистов, часть работников успели покинуть помещение. Глава ЛНР говорил, что под завалами могут оставаться люди. Беспилотник атаковал служебную машину «Луганскгаза» в Новоайдарском муниципальном округе, в результате пострадал сотрудник. От полученных ранений работник предприятия погиб. Еще двое мужчин погибли при ударе по легковому автомобилю на дороге Кировск – Фрунзе.