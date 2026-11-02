Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась 1 ноября
Гуманитарная миссия в городе Алешки Херсонской области официально завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции, посвященной итогам операции.
По словам омбудсмена, заключительный этап переговоров с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом прошел в белорусском Гомеле. Стороны подписали соглашения на русском и украинском языках, закрепив все этапы гуманитарной миссии.
«Прежде всего, это введение режима тишины, который действовал у нас с 4 утра 27 октября до 23:59, собственно, 1 ноября», – рассказала Лантратова (цитата по ТАСС).
Самым сложным и важным процессом омбудсмен назвала соблюдение режима тишины, поскольку во время его действия проводились работы по разминированию дорог. Это было необходимо для безопасного проезда гуманитарной колонны. «В этот момент начались очень серьезные работы по разминированию дорог для того, чтобы наша гуманитарная колонна смогла проехать», – пояснила она.
30 октября Лантратова сообщила о начале передачи жителям Алешек нескольких десятков тонн гуманитарной помощи. В город доставили продукты, лекарства, средства гигиены, питьевую воду и топливо для генераторов. Состав груза формировался с учетом запросов местных жителей.
31 октября Минобороны РФ сообщило об отправке пожелавших выехать на Украину жителей Алешек в Гомель. Часть эвакуированных осталась в России. Гуманитарная миссия проводилась при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Ведомостям», что Лантратова и Лубинец наладили диалог и постепенно начинают доверять друг другу. По его словам, это важно для дальнейшей правозащитной работы.