Лантратова: гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась 1 ноября

Самым сложным и важным процессом омбудсмен назвала соблюдение режима тишины, поскольку во время его действия проводились работы по разминированию дорог. Это было необходимо для безопасного проезда гуманитарной колонны. «В этот момент начались очень серьезные работы по разминированию дорог для того, чтобы наша гуманитарная колонна смогла проехать», – пояснила она.