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Правительственная комиссия одобрила перевод пенсионных накоплений в ПДС

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 г. Изменения не затрагивают страховую пенсию, учет баллов и стажа остается прежним, сообщил Минфин.

Накопительный компонент пополнялся взносами работодателей с 2002 по 2014 г. Сейчас добровольные перечисления делают немногие: в 2024 г. их внесли 28 400 человек. ПДС запущена в январе 2024 г., по ней открыто около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн руб.

Граждане получат больше возможностей управлять накоплениями, включая выплаты в особых жизненных ситуациях и софинансирование до 36 000 руб. ежегодно. Средства можно будет наследовать. Гарантия сохранности личных взносов и дохода составит до 2,8 млн руб. – вдвое больше, чем в других финансовых институтах. Управление инвестициями останется под контролем ВЭБа, для этого создадут уполномоченный НПФ с госучастием. Переход будет бесшовным и автоматическим, в течение двух лет можно выбрать любой НПФ без потери инвестдохода.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть надежно защищены, особенно если речь идет о пенсионных накоплениях. Глава государства подчеркнул необходимость сочетать развитие фондового рынка с надежными гарантиями сохранности средств населения.

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