Правительственная комиссия одобрила перевод пенсионных накоплений в ПДС

Граждане получат больше возможностей управлять накоплениями, включая выплаты в особых жизненных ситуациях и софинансирование до 36 000 руб. ежегодно. Средства можно будет наследовать. Гарантия сохранности личных взносов и дохода составит до 2,8 млн руб. – вдвое больше, чем в других финансовых институтах. Управление инвестициями останется под контролем ВЭБа, для этого создадут уполномоченный НПФ с госучастием. Переход будет бесшовным и автоматическим, в течение двух лет можно выбрать любой НПФ без потери инвестдохода.