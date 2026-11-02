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«ВКонтакте» прошла налоговую регистрацию в Киргизии

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российская компания ООО «ВК» прошла налоговую регистрацию в Киргизии, представила отчетность и полностью исполнила обязательства перед бюджетом. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе республики.

В ведомстве отметили, что регистрация иностранных компаний, оказывающих цифровые услуги, и уплата ими налогов позволяют обеспечить равные конкурентные условия для всех участников рынка независимо от страны регистрации.

Налоговая служба также заявила о намерении продолжить работу по контролю за соблюдением налоговых норм иностранными организациями, предоставляющими электронные услуги в Киргизии.

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