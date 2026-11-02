«ВКонтакте» прошла налоговую регистрацию в Киргизии

Выручка VK за январь – сентябрь 2026 г. увеличилась на 15% год к году до 128 млрд руб. Показатель EBITDA за этот период вырос на 30% до 20,2 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы достигла 76,8 млрд руб., увеличившись на 11%. Доходы от видеорекламы, которая показывается внутри роликов, выросли на 44% до 7,6 млрд руб. Выручка VK Tech увеличилась на 35% до 14,4 млрд руб., а образовательных сервисов для детей – на 26% до 6,8 млрд руб. В III квартале выручка VK выросла на 21% год к году до 47 млрд руб., а EBITDA – на 22% до 6,2 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы за этот период увеличились на 18% до 28,2 млрд руб. Выручка от рекламы крупного бизнеса выросла на 29% до 18 млрд руб.