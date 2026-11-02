Матвиенко: встреча Путина, Трампа и Си может стать исторической

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь. При этом конкретных планов двусторонней встречи пока нет. По словам представителя Кремля, программа пребывания российского президента еще согласовывается с китайской стороной.