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Главная / Политика /

Матвиенко: встреча Путина, Трампа и Си может стать исторической

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае станет историческим событием, если состоится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам в Пекине.

«Никогда за всю историю встречи трех лидеров трех мировых держав за одним столом не было», – отметила Матвиенко (цитата по ТАСС). По ее словам, возможность проведения переговоров активно обсуждается в СМИ и вызывает большие ожидания у мирового сообщества.

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь. При этом конкретных планов двусторонней встречи пока нет. По словам представителя Кремля, программа пребывания российского президента еще согласовывается с китайской стороной.

В тот же день Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина. Среди предполагаемых тем переговоров он назвал развитие двустороннего сотрудничества и координацию действий на международной арене.

21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и Китай выразили готовность к трехсторонней встрече. По его словам, для проведения переговоров необходимо, чтобы все лидеры одновременно находились на саммите.

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