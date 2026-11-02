Матвиенко: встреча Путина, Трампа и Си может стать исторической
Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае станет историческим событием, если состоится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам в Пекине.
«Никогда за всю историю встречи трех лидеров трех мировых держав за одним столом не было», – отметила Матвиенко (цитата по ТАСС). По ее словам, возможность проведения переговоров активно обсуждается в СМИ и вызывает большие ожидания у мирового сообщества.
2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обязательно пообщаются на саммите АТЭС, если оба прибудут в Шэньчжэнь. При этом конкретных планов двусторонней встречи пока нет. По словам представителя Кремля, программа пребывания российского президента еще согласовывается с китайской стороной.
В тот же день Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина. Среди предполагаемых тем переговоров он назвал развитие двустороннего сотрудничества и координацию действий на международной арене.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и Китай выразили готовность к трехсторонней встрече. По его словам, для проведения переговоров необходимо, чтобы все лидеры одновременно находились на саммите.