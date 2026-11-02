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Главная / Экономика /

Аксаков рассказал о преимуществах перевода пенсионных накоплений в ПДС

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Перевод пенсионных накоплений, сформированных в 2002–2014 гг., в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволит гражданам гибче распоряжаться этими средствами и выбирать способы их получения. Об этом «Ведомостям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, после перевода изменится правовой режим управления накоплениями: вместо системы обязательного пенсионного страхования они будут регулироваться правилами ПДС и условиями договора с негосударственным пенсионным фондом. Это расширит возможности выбора сроков и форм получения средств.

Аксаков отметил, что участники программы могут рассчитывать на государственное софинансирование – до 36 000 руб. ежегодно в течение десяти лет, а также на инвестиционный доход и налоговый вычет. По достижении пенсионного возраста накопления можно будет получить единовременно или в виде регулярных выплат. Досрочное использование средств предусмотрено при особых жизненных обстоятельствах, в частности для оплаты дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

2 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в ПДС с 1 апреля 2027 г. Изменения не затрагивают страховую пенсию, учет баллов и стажа остается прежним. Сейчас добровольные перечисления делают немногие: в 2024 г. их внесли 28 400 человек. ПДС запущена в январе 2024 г., по ней открыто около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн руб. Гарантия сохранности личных взносов и дохода составит до 2,8 млн руб. – вдвое больше, чем в других финансовых институтах.

15 октября президент России Владимир Путин заявил, что средства граждан, привлекаемые на фондовый рынок, должны быть надежно защищены, особенно если речь идет о пенсионных накоплениях. Глава государства подчеркнул необходимость сочетать развитие фондового рынка с надежными гарантиями сохранности средств населения.

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