Аксаков рассказал о преимуществах перевода пенсионных накоплений в ПДС

2 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в ПДС с 1 апреля 2027 г. Изменения не затрагивают страховую пенсию, учет баллов и стажа остается прежним. Сейчас добровольные перечисления делают немногие: в 2024 г. их внесли 28 400 человек. ПДС запущена в январе 2024 г., по ней открыто около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн руб. Гарантия сохранности личных взносов и дохода составит до 2,8 млн руб. – вдвое больше, чем в других финансовых институтах.