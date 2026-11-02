В трех европейских странах хакеры взломали холодильники в супермаркетах
В Бельгии, Люксембурге и Швеции произошла хакерская атака на системы управления холодильниками в супермаркетах, в результате которой повысилась температура в морозильных камерах. Об этом сообщил The Guardian. Причины сбоев пока расследуются, официального подтверждения кибератаки нет.
В Швеции торговая сеть Coop сообщила о проблемах с холодильным оборудованием в шести магазинах. Другая крупная сеть, ICA, также подтвердила сбои в работе холодильников и морозильных камер в нескольких торговых точках.
Нидерландская компания Ahold Delhaize заявила об IT-инциденте, затронувшем десятки супермаркетов в Бельгии и Люксембурге. Представитель компании Сара Де Местер подтвердила, что температура в холодильных установках повысилась, и сообщила о начале расследования.
В Бельгии сбои произошли в пяти магазинах Spar, нескольких торговых точках Shop & Go при автозаправочных станциях Q8, а также в небольших супермаркетах Proxy Delhaize.
Инцидент произошел спустя несколько недель после масштабной кибератаки на супермаркеты во Франции, пишет The Guardian. В октябре злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U.
Тогда хакеры изменяли настройки холодильников и морозильных камер, повышая температуру с -27 до более чем +50 градусов Цельсия. Из-за этого магазинам пришлось утилизировать большие объемы мяса, молочной продукции и замороженных продуктов. Ущерб отдельных торговых точек превысил 130 000 евро, а два магазина в Эльзасе сообщили о совокупных потерях в 270 000 евро.