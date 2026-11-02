В трех европейских странах хакеры взломали холодильники в супермаркетах

Тогда хакеры изменяли настройки холодильников и морозильных камер, повышая температуру с -27 до более чем +50 градусов Цельсия. Из-за этого магазинам пришлось утилизировать большие объемы мяса, молочной продукции и замороженных продуктов. Ущерб отдельных торговых точек превысил 130 000 евро, а два магазина в Эльзасе сообщили о совокупных потерях в 270 000 евро.