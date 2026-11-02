Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,223+1,26%VEON-RX85,7+0,94%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 457,4-2,21%RTSI956,03-2,72%RGBI112,21-0,05%RGBITR777,87+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В трех европейских странах хакеры взломали холодильники в супермаркетах

Татьяна Мозолевская
Unsplash
Unsplash

В Бельгии, Люксембурге и Швеции произошла хакерская атака на системы управления холодильниками в супермаркетах, в результате которой повысилась температура в морозильных камерах. Об этом сообщил The Guardian. Причины сбоев пока расследуются, официального подтверждения кибератаки нет.

В Швеции торговая сеть Coop сообщила о проблемах с холодильным оборудованием в шести магазинах. Другая крупная сеть, ICA, также подтвердила сбои в работе холодильников и морозильных камер в нескольких торговых точках.

Нидерландская компания Ahold Delhaize заявила об IT-инциденте, затронувшем десятки супермаркетов в Бельгии и Люксембурге. Представитель компании Сара Де Местер подтвердила, что температура в холодильных установках повысилась, и сообщила о начале расследования.

В Бельгии сбои произошли в пяти магазинах Spar, нескольких торговых точках Shop & Go при автозаправочных станциях Q8, а также в небольших супермаркетах Proxy Delhaize.

Инцидент произошел спустя несколько недель после масштабной кибератаки на супермаркеты во Франции, пишет The Guardian. В октябре злоумышленники получили удаленный доступ к холодильному оборудованию почти 700 магазинов, включая торговые точки Carrefour, Leclerc, Monoprix, Intermarché и Coopérative U.

Тогда хакеры изменяли настройки холодильников и морозильных камер, повышая температуру с -27 до более чем +50 градусов Цельсия. Из-за этого магазинам пришлось утилизировать большие объемы мяса, молочной продукции и замороженных продуктов. Ущерб отдельных торговых точек превысил 130 000 евро, а два магазина в Эльзасе сообщили о совокупных потерях в 270 000 евро.

Читайте также:NTV: в Германии отключили сайты ведомств и больниц из-за угрозы кибератак
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её