Великобритания потратила более $753 млн на балансировку энергосистемы в октябре
В октябре Великобритания потратила более 561 млн фунтов стерлингов ($753 млн) на балансировку энергосистемы, сообщило агентство Bloomberg.
Всего за осень на балансировку энергосистемы Соединенное Королевство потратило более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,34 млрд). При этом сумма, которую Великобритания может потратить на поддержание данной отрасли в 2026 г., может составить около 4 млрд фунтов стерлингов ($5,36 млрд).
Увеличение расходов на поддержание электроснабжения связано с ростом цен на газ и проблемами в энергосети. По словам Bloomberg, подобные затраты говорят о дорогостоящем недостатке перехода Великобритании к ветроэнергетическим мощностям, которая наращивает объемы быстрее, чем энергетическая система может перенаправить энергию в необходимые места.
«Инвестиции в передачу электроэнергии для увеличения мощности не поспевают за ростом количества ветряных электростанций, подключенных к системе», – сказала директор энергетической консалтинговой компании Waters Wye Associates Лиза Уотерс.
Bloomberg отмечает, что сейчас Великобритания испытывает давление с двух сторон: цены на природный газ достигли самого высокого уровня со времен энергетического кризиса 2022 г., что влияет на повышение стоимости газовых электростанций. При этом пропускная способность в электроэнергии, например, в границе GMSNOW составила всего 14% с конца сентября по начало октября. По словам агентства, ранее правительство Великобритании надеялось, что доступ к возобновляемым источникам энергии должен освободить страну от дорогостоящего импортного газа.
20 октября «Ведомости» писали, что ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures в моменте подорожали до $1075 за 1000 куб. м. При этом за девять месяцев поставки из Великобритании в континентальную Европу выросли на 9% до 6,7 млрд куб. м, указывают аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Крупнейшим импортером в ЕС является Германия, на нее приходится 22% импорта.