Великобритания потратила более $753 млн на балансировку энергосистемы в октябре

Bloomberg отмечает, что сейчас Великобритания испытывает давление с двух сторон: цены на природный газ достигли самого высокого уровня со времен энергетического кризиса 2022 г., что влияет на повышение стоимости газовых электростанций. При этом пропускная способность в электроэнергии, например, в границе GMSNOW составила всего 14% с конца сентября по начало октября. По словам агентства, ранее правительство Великобритании надеялось, что доступ к возобновляемым источникам энергии должен освободить страну от дорогостоящего импортного газа.