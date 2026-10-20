Газ в Европе стоит уже $1075 за тысячу кубометров

При этом импорт СПГ в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в январе – сентябре сократился на 3% до 82,65 млн т (114,1 млрд куб. м). В сентябре импорт СПГ в Европу снизился на 7% до 8,3 млн т (11,5 млрд куб. м). Причина таких показателей состоит в военном конфликте на Ближнем Востоке. Вызванная им блокада Ормузского пролива привела к падению поставок на мировой рынок СПГ из Катара и резкому росту цен на газ.