Газ в Европе стоит уже $1075 за тысячу кубометров
Ноябрьские фьючерсы на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures в моменте подорожали до $1075 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11:40 мск инструмент торгуется по $1034,26 за 1000 куб. м. Разница с предыдущим днем составила 1,91%.
По расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за девять месяцев Россия поставила в ЕС по «Турецкому потоку» 13,2 млрд куб. м, что на 1% больше показателя января – сентября 2025 г. Поставки из Великобритании в континентальную Европу выросли на 9% до 6,7 млрд куб. м, указывают аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Крупнейшим импортером в ЕС является Германия, на нее приходится 22% импорта.
При этом импорт СПГ в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в январе – сентябре сократился на 3% до 82,65 млн т (114,1 млрд куб. м). В сентябре импорт СПГ в Европу снизился на 7% до 8,3 млн т (11,5 млрд куб. м). Причина таких показателей состоит в военном конфликте на Ближнем Востоке. Вызванная им блокада Ормузского пролива привела к падению поставок на мировой рынок СПГ из Катара и резкому росту цен на газ.
Добыча газа в самой Европе не растет. В январе – августе 2026 г. (последние доступные данные) показатель составил 122,6 млрд куб. м – на 0,3% меньше в годовом выражении, говорится в обзоре. По данным ФСЭГ, это минимальный уровень добычи за сопоставимый период за последние пять лет.