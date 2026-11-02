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BelkaCar восстановил работу сервиса после сбоя

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Каршеринговый сервис BelkaCar восстановил работу после масштабного сбоя, вызванного аварией у хостинг-провайдера Beget. Доступ к приложению вновь открыт для всех пользователей, сообщили в компании.

«Сбой ликвидирован», – говорится в сообщении BelkaCar.

Компания также пообещала пересчитать излишне списанные средства. Сроки возврата денег будут зависеть от обслуживающего банка.

2 ноября в работе приложения BelkaCar произошел масштабный сбой. Пользователи столкнулись с трудностями при доступе к сервису и завершении аренды автомобилей. В компании объяснили неполадки аварией у Beget, который обеспечивает связь приложения с серверами.

В тот же день Beget сообщил о крупном инциденте, затронувшем все уровни инфраструктуры. Инженеры провайдера занимались ручной настройкой оборудования непосредственно в дата-центрах. Позднее компания заявила, что причиной перебоев стала массированная кибератака.

Сбой также затронул информационный портал системы маркировки «Честный знак». Его работу полностью восстановили. При этом, по данным оператора системы, продажа маркированных товаров и работа основных сервисов не нарушались.

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