Доступ к порталу «Честный знак» полностью восстановили
Работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена после технических сбоев. При этом деятельность бизнеса и продажа маркированных товаров не нарушались, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В ЦРПТ добавили, что система маркировки «Честный знак» продолжает работать стабильно. Личные кабинеты участников товарооборота и основные сервисы системы функционируют в штатном режиме.
До этого сообщалось, что инженеры хостинг-провайдера Beget занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя. Как уточнили в компании, для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы – команды работают в усиленном режиме.
29 октября российский «Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса после атак на центры обработки данных (ЦОД, или дата-центры). Как пояснили в компании, масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают «Яндексу» устойчивость к внешним вызовам. Корпорация фокусируется «на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределенной модели ее работы».
Удары по дата-центрам «Яндекса» произошли в начале октября. Атакам подверглись ЦОДы в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации.