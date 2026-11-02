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Доступ к порталу «Честный знак» полностью восстановили

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена после технических сбоев. При этом деятельность бизнеса и продажа маркированных товаров не нарушались, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В ЦРПТ добавили, что система маркировки «Честный знак» продолжает работать стабильно. Личные кабинеты участников товарооборота и основные сервисы системы функционируют в штатном режиме.

До этого сообщалось, что инженеры хостинг-провайдера Beget занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя. Как уточнили в компании, для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы – команды работают в усиленном режиме.

29 октября российский «Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса после атак на центры обработки данных (ЦОД, или дата-центры). Как пояснили в компании, масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают «Яндексу» устойчивость к внешним вызовам. Корпорация фокусируется «на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределенной модели ее работы».

Удары по дата-центрам «Яндекса» произошли в начале октября. Атакам подверглись ЦОДы в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Это привело к сбоям в работе сервисов корпорации.

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