Доступ к порталу «Честный знак» полностью восстановили

29 октября российский «Яндекс» восстановил все сервисы для пользователей и бизнеса после атак на центры обработки данных (ЦОД, или дата-центры). Как пояснили в компании, масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают «Яндексу» устойчивость к внешним вызовам. Корпорация фокусируется «на повышении устойчивости инфраструктуры и переходе к более распределенной модели ее работы».