Кремль не планирует новых гуманитарных пауз после операции в Алешках

«Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции. Большой труд был проделан нашим омбудсменом по правам человека Яной Лантратовой. Мы ценим уровень координации с ее визави с украинской стороны. И, конечно же, мы признательны американской стороне за помощь и особенно Мелании Трамп», – сказал Песков.