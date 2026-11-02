Кремль не планирует новых гуманитарных пауз после операции в Алешках

Кремль не планирует новых гуманитарных пауз после операции в АлешкахСама миссия признана успешной
Россия высоко оценила уровень координации в ходе гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, но пока не планирует ее повторять. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции. Большой труд был проделан нашим омбудсменом по правам человека Яной Лантратовой. Мы ценим уровень координации с ее визави с украинской стороны. И, конечно же, мы признательны американской стороне за помощь и особенно Мелании Трамп», – сказал Песков.
Отвечая на вопрос о продолжении практики, он отметил: «Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив, но, разумеется, в каждом отдельном случае интересы граждан, интересы людей и безопасность и гуманитарное обеспечение будет ставиться во главу угла».
31 октября Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной операции в Алешках. Она отметила, что жителям доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения.
В тот же день Лантратова заявила, что Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Она добавила, что стороны будут поддерживать жителей Алешек, которые решили остаться в городе.
27 октября – 1 ноября прошла крупнейшая в украинском конфликте с 2022 г. гуманитарная операция по доставке помощи и эвакуации жителей в рамках локального перемирия России и Украины, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.