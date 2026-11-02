Песков: о возобновлении транзита газа через Украину говорить рано

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину. Так он ответил на вопрос о публикации The Wall Street Journal (WSJ), согласно которой США выступают за скорейшее восстановление транзита, а сама идея якобы была предложена американскими представителями в ходе поездок в Москву и Киев.