Песков: о возобновлении транзита газа через Украину говорить рано
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о возобновлении поставок российского газа в Европу через Украину. Так он ответил на вопрос о публикации The Wall Street Journal (WSJ), согласно которой США выступают за скорейшее восстановление транзита, а сама идея якобы была предложена американскими представителями в ходе поездок в Москву и Киев.
«Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, перспективы восстановления поставок будут зависеть от заинтересованности покупателей и продавцов, а также от возможностей последних. Он подчеркнул, что европейский рынок остается премиальным, однако основные центры мирового экономического роста сейчас находятся в странах Глобального Юга.
29 октября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью исключила возобновление поставок российского газа по газопроводам «Северный поток» даже после завершения конфликта на Украине. Она сослалась на действующее законодательство ЕС, предусматривающее отказ от российского топлива.
Транзит российского газа через Украину прекратился 1 января 2025 г. после истечения соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Российская компания тогда заявила, что лишилась технической и юридической возможности продолжать поставки из-за отказа украинской стороны продлевать договоренности.