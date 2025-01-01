Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Газпром» заявил об отсутствии возможностей подавать газ через Украину

Ранее о прекращении поставок говорил президент Владимир Путин
Ведомости

«Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, говорится в сообщении компании.

С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашение о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». В связи с неоднократным отказом украинской стороны продлить данные соглашения «Газпром» не может осуществлять подачу газа для транзита через территорию Украины.

19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет. Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. При этом ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн.

Представители украинской стороны неоднократно заявляли, что Киев не планирует продлевать транзитный контракт с «Газпромом». В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил также и президент Украины Владимир Зеленский. 19 декабря он подтвердил эту позицию Киева.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных