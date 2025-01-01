«Газпром» заявил об отсутствии возможностей подавать газ через Украину

«Газпром» заявил об отсутствии возможностей подавать газ через УкраинуРанее о прекращении поставок говорил президент Владимир Путин
С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашение о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». В связи с неоднократным отказом украинской стороны продлить данные соглашения «Газпром» не может осуществлять подачу газа для транзита через территорию Украины.
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет. Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. При этом ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн.
Представители украинской стороны неоднократно заявляли, что Киев не планирует продлевать транзитный контракт с «Газпромом». В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил также и президент Украины Владимир Зеленский. 19 декабря он подтвердил эту позицию Киева.