Путин: нового контракта на прокачку газа через Украину не будет

При этом Шмыгаль в марте этого года говорил, что Украина готова продолжать транзит российского газа, хотя не намерена вести переговоры об этом с Россией. Он отмечал, что газ «могли бы закупать европейские страны» до его закачки в украинскую ГТС. Аналогичная схема с сентября действует для транзита через Украину нефти российской компании «Лукойл». Венгерская MOL получает российскую нефть на границе Белоруссии и Украины и берет на себя транзитные риски.