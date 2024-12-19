Путин: нового контракта на прокачку газа через Украину не будет

Путин: нового контракта на прокачку газа через Украину не будетНо поставки в 2025 году, по мнению экспертов, могут продолжиться в рамках разовых аукционов
Нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. Об этом заявил 19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
«Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. <...> Этого контракта не будет, уже все ясно. Ну, значит, хорошо, мы переживем, “Газпром” это переживет», – сказал он.
Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. «Это же не мы отказались, это Украина отказывается», – подчеркнул он. При это ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать. Но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – резюмировал он.
Сейчас транспортировка российского газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое подписали в конце декабря 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз Украины». Оно действует до 31 декабря 2024 г. Украинская компания выступает организатором транзита и берет на себя соответствующие риски. «Нафтогаз» тогда же заключил транспортное соглашение с другой украинской госкомпанией – «Оператор ГТС Украины», которая управляет ГТС, а «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали межоператорское соглашение.
Транзитное соглашение предусматривает, что «Нафтогаз» бронирует необходимые для транспортировки газа мощности ГТС. По условиям контракта «Газпром» должен был прокачивать в Европу (ЕС и Молдавию) через территорию Украины в 2020 г. 65 млрд куб. м, а с 2021 г. – ежегодно по 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки). В документе заложен принцип «качай или плати». Согласно условиям соглашения, в 2021–2024 гг. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год.
В мае 2022 г. транзит российского газа по украинской ГТС резко снизился из-за того, что Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области: оттуда газ поступает на территорию ЛНР. Транспортировка сейчас осуществляется только через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в подконтрольную Украине Сумскую область. В результате суточный объем прокачки российского газа через украинскую ГТС упал более чем вдвое – с 92–99 млн куб. м на начало мая 2022 г. до 41–43 млн куб. м.
Представители украинской стороны неоднократно заявляли, что Киев не планирует продлевать транзитный контракт с «Газпромом». В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил также и президент Украины Владимир Зеленский. 19 декабря он подтвердил эту позицию Киева.
При этом Шмыгаль в марте этого года говорил, что Украина готова продолжать транзит российского газа, хотя не намерена вести переговоры об этом с Россией. Он отмечал, что газ «могли бы закупать европейские страны» до его закачки в украинскую ГТС. Аналогичная схема с сентября действует для транзита через Украину нефти российской компании «Лукойл». Венгерская MOL получает российскую нефть на границе Белоруссии и Украины и берет на себя транзитные риски.
Подписанию транзитного контракта в 2019 г. предшествовали длительные переговоры, в которых в качестве посредника участвовала Еврокомиссия (ЕК). Сейчас ЕК дистанцировалась от урегулирования вопроса продолжения транзита. В феврале еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в получении российского газа через украинскую ГТС.
Транзит по Украине – один из двух маршрутов экспорта российского газа в Европу. Второй – поставки по одной из двух веток газопровода «Турецкий поток» и через продолжение этого трубопровода на Балканском полуострове. По ГТС Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы (сейчас – в Австрию, Словакию и Венгрию), а также в Молдавию.
Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных «Газпрома» (обладает монополией на поставки из РФ трубопроводного газа), в 2023 г. через Украину было прокачано 14,6 млрд куб. м. В январе – ноябре этого года поставки составили 14,1 млрд куб. м (+6,5% год к году). Для сравнения: в 2019 г. через украинскую ГТС было прокачано 89,6 млрд куб. м российского газа.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечает, что отсутствие долгосрочного соглашения «Газпрома» на транзит не обязательно означает полного прекращения поставок российского газа через Украину. По его словам, возможны две схемы продолжения прокачки без заключения долгосрочного контракта. Во-первых, «Газпром» может участвовать в аукционах на бронирование газотранспортных мощностей на Украине, отмечает эксперт. Такая схема организации поставок действует в ЕС и с 2019 г. предусмотрена украинским законодательством.
Во-вторых, «Газпром» может перенести точку сдачи-приемки российского газа на границу России и Украины. В этом случае вопросами организации транзита будут заниматься европейские компании – покупатели российского газа, бронируя мощности ГТС Украины на аукционах, поясняет Юшков. Такой аукцион может состояться уже 31 декабря, обращает внимание он.
Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает, что в продолжении закупок российского газа, поставляемого через Украину, заинтересована в первую очередь Словакия. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман также отмечает интерес компаний из Молдавии, Австрии и Италии. Оба эксперта считают, что транзит может продолжиться по схеме, аналогичной той, по которой идет российская нефть, – с передачей права собственности на границе Украины. По мнению Правосудова, объем поставок при этом даже может сохраниться на текущем уровне. По оценке Кауфмана, объем транзита в 2025 г. может составить 25–50% от текущего уровня в 15 млрд куб. м в год.
При этом из-за высокой политизированности вопроса возможно и полное прекращение транзита или его приостановка на несколько месяцев, говорят Кауфман и Юшков.
Прекращение транзита будет чувствительно как для «Газпрома», так и для Украины, говорит Юшков. «Газпром» лишится части экспортной выручки и будет вынужден сократить добычу примерно на 15 млрд куб. м в год, так как перенаправить эти поставки некуда. Украина, в свою очередь, по его словам, лишится доходов от транзита и будет вынуждена полностью перестроить работу ГТС. По оценке Кауфмана, «Газпром» при текущих ценах на газ потеряет более $6 млрд экспортной выручки. Но благодаря росту поставок в Китай и другие регионы, консолидации «Сахалинской энергии» и отмене надбавки к НДПИ на газ финансовой стабильности «Газпрома» это не угрожает, уверен эксперт.