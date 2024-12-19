Причины инфляции, ставка и рост ВВП: что Путин говорил об экономике

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, или доходы населения, покупательная способность, должны соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент. Путин объяснил, что имеет в виду, на примере мяса – отметив, что его потребление в России за последнее время выросло вдвое, до 80 кг на человека, при этом средний мировой показатель составляет, по его словам, 42 кг. «По молоку. У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока – не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34%, в некоторых регионах примерно так, может, там где-то и больше», – отметил Путин. Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление, подытожил президент.