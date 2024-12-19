Причины инфляции, ставка и рост ВВП: что Путин говорил об экономике

Причины инфляции, ставка и рост ВВП: что Путин говорил об экономикеРост цен, по его словам, «вещь неприятная и плохая», но президент надеется справиться с этим
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию «тревожным сигналом». В остальном же, по мнению президента, ситуация в экономике устойчивая, и развитие идет несмотря ни на что. Глава государства предложил начать разговор именно с этого, объяснив, что «все [держится] на экономике – это основа основ».
Про инфляцию
«Когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка. Эльвира (Набиуллина – “Ведомости”) мне сказала, что [инфляция] где-то уже 9,2–9,3%», – рассказал Путин. Прежде всего он связал разгон инфляции с «разогревом экономики» и напомнил, что и правительство, и ЦБ ставят перед собой задачу приземлить темпы роста. На санкции президент тоже обратил внимание. По его словам, ключевого значения в ситуации с ценами они не имеют, но «все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику».
Президент остановился и на том, что рост зарплат в реальном выражении – то есть, за минусом инфляции – составил 9%. Путин подчеркнул, что выросли и реальные располагаемые доходы. По данным Росстата, за январь-сентябрь показатель увеличился на 8,6% в годом выражении. «В целом эта ситуация стабильная, повторяю, и надежная», – заверил Путин.
«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, или доходы населения, покупательная способность, должны соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции», – отметил президент. Путин объяснил, что имеет в виду, на примере мяса – отметив, что его потребление в России за последнее время выросло вдвое, до 80 кг на человека, при этом средний мировой показатель составляет, по его словам, 42 кг. «По молоку. У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока – не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34%, в некоторых регионах примерно так, может, там где-то и больше», – отметил Путин. Продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление, подытожил президент.
Второй объективной причиной ускорения инфляции глава государства назвал недостаток урожая, третьей – рост мировых цен на некоторые продукты.
«Рост цен – это вещь неприятная и плохая на самом деле. Но надеюсь, что, в целом сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом», – отметил Путин.
По данным Росстата, опубликованным в среду, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. В ноябре инфляция ускорилась почти вдвое – до 1,43 после 0,75% в октябре. Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024 г. до диапазона 8–8,5% с прежних 6,5–7%. Минэк прогнозирует рост цен на 7,3% по итогам года.
Про ставку
По словам Путина, в ускорении инфляции «есть и субъективные [причины], есть и наши недоработки». Глава государства сослался на мнение экспертов, которые считают, что регулятор мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. «Да, ЦБ начал это делать летом, но эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше», – резюмировал президент.
Отвечая на вопрос о ключевой ставке, Путин рассказал, что Набиуллина ему «не говорит, какая будет ставка – она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров… и в ходе дискуссии принимают окончательное решение». Тем не менее, глава государства надеется, что ставка будет «взвешенной и отвечающей реалиям».
Решение о ней регулятор примет на заседании 20 декабря. Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов полагают, что ЦБ повысит ключевую ставку с 21% до 23%. Такое решение будет связано с растущей инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями, а также волатильностью курса рубля, объясняют участники опроса «Ведомостей».
Впервые в 2024 г. Банк России повысил ставку 26 июля – с 16% до 18%. Тогда Набиуллина аргументировала решение сохранением повышенного инфляционного давления и ростом инфляционных ожиданий населения. Следующие два раунда повышения ключевой ставки состоялись осенью: 13 сентября (до 19%) и 25 октября (21%). Председатель ЦБ отметила, что достижение таргета на уровне 4% состоится не раньше 2026 г.
Про ВВП
«Будет 3,9%, а может быть, и 4% даже», – рассуждал Путин о темпах роста экономики в этом году. В таком случае, как он заметил, рост ВВП за два года составит около 8%. В США за это же время увеличение показателя составит 5–6%, в Еврозоне – 1%, а отдельно в Германии – 0%, сравнил президент.
Глава государства напомнил и о том, что Россия вышла на первое место в Европе и четвертое место в мире по объему экономики, обогнав за последние два года Германию и Японию. «Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться», – заявил Путин и призвал сохранить набранный темп, чтобы «менять качество нашей экономики». Темпы роста ВВП в следующем году президент оценил в диапазоне 2–2,5% и связал это с необходимостью «мягкой посадки».
К числу «удовлетворительных» показателей президент отнес уровень безработицы, который держится на рекордно низкой отметке в 2,3%, а также рост промышленного производства. Путин подчеркнул, что показатель составил 4,4%, и отдельно указал на успех обрабатывающего сектора, где динамика составила 8,1%. Обращаясь к правительству, президент сказал, что «неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане» – то есть, задуматься о развитии отдельных отраслей производства товаров широкого спроса.
Банк России прогнозирует рост экономики в 2024 г. на уровне 3,5–4%. Минэкономразвития, в свою очередь, оценивает итоговые темпы роста ВВП в 3,9%. Однако прогнозы ведомств на 2025 г. отличаются от тех, которые привел Путин. Например, после повышения ключевой ставки в октябре Банк России подтвердил свой прогноз в пределах 0,5–1,5%. А прогноз в 2,5%, который Минэкономразвития делало в сентябре, еще до серьезного ужесточения денежно-кредитной политики, эксперты называли скорее оптимистичным.