Песков: Россия не получала приглашения в Организацию тюркских государств

«Что касается участия России в Организации тюркских государств, вы знаете, что в России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками исторически по происхождению», – сказал Песков. Он подчеркнул, что речь должна идти о присоединении к работе организации РФ в целом, а не отдельных регионов.