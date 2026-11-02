Песков: Россия не получала приглашения в Организацию тюркских государств
Участие России в Организации тюркских государств было бы понятным и целесообразным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей».
По его словам, официального приглашения Москве пока не поступало, однако вопрос может стать темой обсуждения в ходе контактов с Казахстаном.
«Что касается участия России в Организации тюркских государств, вы знаете, что в России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками исторически по происхождению», – сказал Песков. Он подчеркнул, что речь должна идти о присоединении к работе организации РФ в целом, а не отдельных регионов.
30 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на саммите ОТГ в Анкаре включить Россию в состав объединения. По его словам, РФ, будучи крупной державой, веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. Токаев отметил, что участие России в ОТГ принесло бы пользу всем государствам организации.
30 сентября Токаев на пресс-конференции в Берлине сообщил, что считает президента России Владимира Путина наиболее приемлемой фигурой для всего мира, в том числе для Европы. Президент Казахстана подчеркнул, что Путин обладает необходимыми качествами для того, чтобы управлять большим государством со сложной историей.