Токаев назвал Путина наиболее приемлемым лидером России для Европы и мира
Президент России Владимир Путин как государственный лидер – наиболее приемлемая фигура для всего мира, в том числе для Европы, заявил на пресс-конференции в Берлине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – сказал он (цитата по ТАСС).
Токаев подчеркнул, что Путин обладает необходимыми качествами для того, чтобы управлять большим государством со сложной историей.
В мае Токаев заявил, что Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа и России, и назвал его лидером государства мирового масштаба. Он также отметил, что ни одна крупная международная проблема не может быть решена без участия России.
В конце августа Путин встретился с Токаевым в Бишкеке на полях саммита ШОС. Встреча прошла в государственной резиденции «Ала-Арча».