Токаев назвал Путина наиболее приемлемым лидером России для Европы и мира

«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – сказал он (цитата по ТАСС).