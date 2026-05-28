MSTT99-0,35%CNY Бирж.10,452-0,22%IMOEX2 596,46+0,24%RTSI1 153,64+0,24%RGBI119,02+0,11%RGBITR782,94+0,13%
Главная / Политика /

Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа и России, заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к СМИ после подписания документов.

Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба. Он отметил, что именно российский президент поспособствовал беспрецедентному качественному уровню отношений Москвы и Астаны.

«Без участия России ни одна крупная международная проблема не может и не сможет найти должного решения», – заявил Токаев.

Он также отметил, что Казахстан лично заинтересован в конечном успехе России.

Ранее президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств. Семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия Москвы и Астаны.

В ходе переговоров Путин отметил, что российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и развиваются на основе взаимного уважения. Он напомнил, что в ходе государственного визита Токаева в Москву осенью 2025 г. отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства.

