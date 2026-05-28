Токаев: Путин выполняет судьбоносную миссию для России
Президент РФ Владимир Путин выполняет судьбоносную миссию для русского народа и России, заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к СМИ после подписания документов.
Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба. Он отметил, что именно российский президент поспособствовал беспрецедентному качественному уровню отношений Москвы и Астаны.
«Без участия России ни одна крупная международная проблема не может и не сможет найти должного решения», – заявил Токаев.
Он также отметил, что Казахстан лично заинтересован в конечном успехе России.
Ранее президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств. Семь основ охватывают ключевые направления взаимодействия Москвы и Астаны.
В ходе переговоров Путин отметил, что российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и развиваются на основе взаимного уважения. Он напомнил, что в ходе государственного визита Токаева в Москву осенью 2025 г. отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства.