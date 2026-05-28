Что Путин и Токаев обсудили на переговорах в Астане

Что Путин и Токаев обсудили на переговорах в АстанеПрезидент России находится с государственным визитом в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая проводят двусторонние переговоры во Дворце независимости в Астане. Это второй государственный визит президента России в Казахстан с 2024 г., хотя по протоколу за каденцию в одну страну совершается один государственный визит. До этого Путин был с госвизитом в Казахстане 27–28 ноября 2024 г. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял журналистам, что это свидетельствует об «очень высоком уровне отношений» России и Казахстана.
Переговоры во Дворце независимости начались после церемонии официальной встречи двух лидеров и членов делегаций. Накануне вечером в аэропорту Астаны Путина у трапа встретил Токаев, самолет российского президента сопровождали истребители ВВС Казахстана. На площади у Дворца независимости Путина тоже встречал Токаев. Над Астаной вновь пролетел истребитель – теперь уже нарисовав в небе полосы в цветах российского флага. Затем в зале торжественных заседаний главы государств поприветствовали членов двух делегаций и прослушали гимны России и Казахстана.
Сначала переговоры проходили в узком составе, а затем в расширенном. Токаев сказал на расширенных переговорах, что сотрудничество России и Казахстана развивается во всех сферах, а также подчеркнул значимость документа о семи основах дружбы народов Казахстана и России, который будет подписан по итогам переговоров. «Отношения между нашими странами развиваются во всех без исключения сферах и служат, можно сказать, образцовым примером межгосударственных связей. Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление нашего многопланового партнерства», – сказал президент Казахстана.
Между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов, а есть положительная динамика отношений, отметил Токаев. Он заявил, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана сложно переоценить. Он выразил уверенность, что торговый оборот между странами вскоре превысит $30 млрд. Сейчас страны сформировали пул из 177 совместных проектов на $53 млрд. Токаев также сказал, что накануне переговоров уже успел обменяться мнениями с Путиным по международным темам.
Путин также отметил, что российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и развиваются на основе взаимного уважения. Он напомнил, что в ходе государственного визита Токаева в Москву осенью 2025 г. отношения между странами вышли на уровень всеобъемлющего партнерства. Программа нынешнего визита объемная, насыщенная, предстоит принять совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, подготовлены межправительственные соглашения в разных сферах, сказал Путин. Он отметил, что Россия входит в число главных торговых партнеров Казахстана, реализуется 70 совместных инвестпроектов. Путин особо подчеркнул роль Международной организации по русскому языку, которая была создана по предложению Казахстана. Он напомнил, что Россия сейчас председательствует в ОДКБ (следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в ноябре в Москве), а Казахстан – в Евразийском экономическом союзе (основные мероприятия пройдут 29 мая). Путин поблагодарил Токаева за приглашение в Казахстан.
После переговоров лидерам России и Казахстана покажут три видеопрезентации – о совместных промышленных проектах, о трансграничных перевозках с помощью беспилотных грузовиков и об амурских тиграх. Казахстан в 2010 г. объявил о планах по возвращению тигров в дикую природу страны. Раньше на территории страны обитал туранский тигр, который вымер в середине XX в. В 2018 г. для этих целей был создан природный резерват «Иле-Балхаш». В 2024 г. туда доставили двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов. Сейчас самке Бондане 13 лет, самцу Куме 10 лет, потомства у них нет. В 2025 г. был принят российско-казахстанский план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров. И вот 8 мая 2026 г. в Казахстан доставили четырех амурских тигров с Дальнего Востока: взрослых тигра и тигрицу, отловленных в дикой природе, и двух тигрят из реабилитационного центра Хабаровского края. В карантине тигры проведут два месяца. Отпустят же в дикую природу их летом 2027 г.
После этого Путин и Токаев примут участие в презентации закладки капсулы на месте строительства центра «Сириус» в Астане. Затем лидеры и члены делегации подпишут документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Путин и Токаев выступят с заявлением для СМИ, высадят саженец дуба на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане и примут участие в государственном приеме. А уже после этого начнутся мероприятия Евразийского экономического союза, в частности, главы государств примут участие в V Евразийском экономическом форуме.