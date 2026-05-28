Что Путин и Токаев обсудили на переговорах в Астане

После переговоров лидерам России и Казахстана покажут три видеопрезентации – о совместных промышленных проектах, о трансграничных перевозках с помощью беспилотных грузовиков и об амурских тиграх. Казахстан в 2010 г. объявил о планах по возвращению тигров в дикую природу страны. Раньше на территории страны обитал туранский тигр, который вымер в середине XX в. В 2018 г. для этих целей был создан природный резерват «Иле-Балхаш». В 2024 г. туда доставили двух амурских тигров из зоопарка Нидерландов. Сейчас самке Бондане 13 лет, самцу Куме 10 лет, потомства у них нет. В 2025 г. был принят российско-казахстанский план мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров. И вот 8 мая 2026 г. в Казахстан доставили четырех амурских тигров с Дальнего Востока: взрослых тигра и тигрицу, отловленных в дикой природе, и двух тигрят из реабилитационного центра Хабаровского края. В карантине тигры проведут два месяца. Отпустят же в дикую природу их летом 2027 г.