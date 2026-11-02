ЦИК рассмотрит передачу вакантного мандата депутата Госдумы Антону Ткачеву
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России рассмотрит 3 ноября вопрос о передаче вакантного мандата депутата Госдумы девятого созыва Антону Ткачеву от партии «Новые люди». Соответствующий проект постановления включен в повестку ЦИК.
Речь идет о депутатском мандате Ильи Горбашева, который партия решила передать Ткачеву.
29 октября «Ведомости» писали, что такое решение принял совет партии.
Горбашев стал третьим депутатом, сложившим полномочия. Первым депутатом Госдумы девятого созыва, подавшим заявление о досрочном сложении полномочий, стала Ирина Елиферова (ЕР, 6 октября). Через десять дней, 16 октября, сдал мандат депутат от «Справедливой России» Константин Шагимуратов.
21 октября оба вакантных мандата были замещены: по решению ЦИК вместо Елиферовой в Госдуму вернется бывший вице-спикер Шолбан Кара-оол, а вместо Шагимуратова – экс-сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев.