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Путин разрешил временно использовать мощности зарубежных дата-центров

ЦОДы должны зарезервировать 10% мощностей для поддержания функционирования
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин разрешил временно использовать вычислительные мощности зарубежных дата-центров для обеспечения работы российских информационных ресурсов. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Согласно документу, использование мощностей центров обработки данных (ЦОД), расположенных за пределами России, допускается «в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств». Такая мера должна обеспечить бесперебойную работу информационных ресурсов, принадлежащих российским гражданам и юридическим лицам, отмечается в указе.

Указ также предусматривает резервирование 10% площадей и мощностей российских дата-центров, владельцами которых не являются государственные органы, государственные и муниципальные предприятия или учреждения. Сделать это необходимо в течение 10 дней после вступления документа в силу.

Решение о временном использовании зарубежных мощностей будет принимать специальная подкомиссия при правительственной комиссии по цифровому развитию. Оно должно быть согласовано с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Зарезервированные мощности продолжат использоваться самими дата-центрами, но по решению подкомиссии должны быть предоставлены для поддержки работы российских информационных ресурсов в течение суток. Стоимость таких услуг не сможет превышать предельный размер платы, установленный подкомиссией.

Правительству поручено создать подкомиссию и утвердить порядок принятия решений об использовании резервных и зарубежных вычислительных мощностей. Кроме того, Минцифры должно провести учет свободных площадей и мощностей российских дата-центров, а также установить обязательные требования к надежности и бесперебойной работе информационных ресурсов.

2 ноября «Ведомости» писали, что оператор «Ростелеком» работает над созданием заглубленных («подземных») центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. В настоящий момент «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании такого ЦОДа.

В октябре российские дата-центры неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. На фоне этих событий глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство совместно с Минобороны обсуждает дополнительные меры защиты дата-центров от беспилотников.

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