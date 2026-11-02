Путин разрешил временно использовать мощности зарубежных дата-центров

Правительству поручено создать подкомиссию и утвердить порядок принятия решений об использовании резервных и зарубежных вычислительных мощностей. Кроме того, Минцифры должно провести учет свободных площадей и мощностей российских дата-центров, а также установить обязательные требования к надежности и бесперебойной работе информационных ресурсов.