Нефть Brent подешевела более чем на 4% на фоне переговоров по Ирану
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4% на фоне сообщений о переговорах Ирана с посредниками из Катара по урегулированию ближневосточного конфликта. По данным лондонской биржи ICE Futures на 14:39 мск, январские фьючерсы на Brent подешевели на 4,36% до $108,48 за баррель.
Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 4,53% до $99,40 за баррель. Падение котировок происходит после роста в октябре, когда Brent подорожала на 13,6%, а WTI – на 15,2%.
Как сообщает Reuters, переговоры Ирана с катарскими посредниками усилили ожидания возможного урегулирования конфликта и восстановления поставок нефти с Ближнего Востока. По словам источника агентства, стороны подготовили проект соглашения, предусматривающий возможность продолжения консультаций.
Ранее MS NOW со ссылкой на источники сообщал, что Катар предложил семидневный план урегулирования с мерами по укреплению доверия между сторонами. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассчитывает на дипломатическое решение разногласий с США, но готов и к возобновлению боевых действий.
На фоне сохраняющихся рисков перебоев поставок нефти Goldman Sachs повысил прогнозы цен на нефть, сообщает Reuters. Аналитики банка допустили рост Brent до $140 за баррель в 2027 г., если добыча в странах Персидского залива останется на 3,5 млн баррелей в сутки ниже среднего уровня 2025 г.
30 октября Brent подорожала выше $113 за баррель после нападения на танкер в Ормузском проливе. По данным Reuters, взрывное устройство было установлено с небольшого судна. Личности нападавших не установлены.