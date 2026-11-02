Нефть Brent подешевела более чем на 4% на фоне переговоров по Ирану

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4% на фоне сообщений о переговорах Ирана с посредниками из Катара по урегулированию ближневосточного конфликта. По данным лондонской биржи ICE Futures на 14:39 мск, январские фьючерсы на Brent подешевели на 4,36% до $108,48 за баррель.