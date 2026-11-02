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Нефть Brent подешевела более чем на 4% на фоне переговоров по Ирану

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4% на фоне сообщений о переговорах Ирана с посредниками из Катара по урегулированию ближневосточного конфликта. По данным лондонской биржи ICE Futures на 14:39 мск, январские фьючерсы на Brent подешевели на 4,36% до $108,48 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 4,53% до $99,40 за баррель. Падение котировок происходит после роста в октябре, когда Brent подорожала на 13,6%, а WTI – на 15,2%.

Как сообщает Reuters, переговоры Ирана с катарскими посредниками усилили ожидания возможного урегулирования конфликта и восстановления поставок нефти с Ближнего Востока. По словам источника агентства, стороны подготовили проект соглашения, предусматривающий возможность продолжения консультаций.

Ранее MS NOW со ссылкой на источники сообщал, что Катар предложил семидневный план урегулирования с мерами по укреплению доверия между сторонами. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран рассчитывает на дипломатическое решение разногласий с США, но готов и к возобновлению боевых действий.

На фоне сохраняющихся рисков перебоев поставок нефти Goldman Sachs повысил прогнозы цен на нефть, сообщает Reuters. Аналитики банка допустили рост Brent до $140 за баррель в 2027 г., если добыча в странах Персидского залива останется на 3,5 млн баррелей в сутки ниже среднего уровня 2025 г.

30 октября Brent подорожала выше $113 за баррель после нападения на танкер в Ормузском проливе. По данным Reuters, взрывное устройство было установлено с небольшого судна. Личности нападавших не установлены.

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