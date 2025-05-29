Учебники по естественным наукам от РАН и МФТИ внедрят в школах в 2027 году

Пока единая образовательная программа включает в себя не все школьные предметы, следует из закона «Об образовании». Например, программа для 1–4-х классов распространяется только на такие предметы, как русский язык, литературное чтение, окружающий мир и труд. Для 5–9-х и 10–11-х классов унифицированная программа включает в себя русский язык, литературу, историю, обществознание, географию, а также основы безопасности и защиты Родины (для 5–9-х классов еще и уроки труда).