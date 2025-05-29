Учебники по естественным наукам от РАН и МФТИ внедрят в школах в 2027 году

Учебники по естественным наукам от РАН и МФТИ внедрят в школах в 2027 годуСотрудники академии и Физтеха станут соавторами изданий по физике, химии и биологии
Российские школьники начнут изучать естественные науки по единым учебникам с 1 сентября 2027 г. Учебные пособия разрабатывает Минпросвещения в соавторстве с учеными Российской академии наук (РАН) и сотрудниками Московского физико-технического института (МФТИ, Физтех). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства. По его словам, РАН и МФТИ будут отвечать «за научную составляющую» учебных изданий.
Академия примет участие в подготовке учебников по физике, химии и биологии, говорил 26 мая глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге по итогам 2024/25 учебного года. Вице-президент РАН Степан Калмыков уточнил «Ведомостям», что академия займется подготовкой учебников базового уровня для всех классов, в которых преподаются три этих предмета.
«Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение физики с математикой, химией, биологией. Такое комплексное представление о естественных науках очень важно для будущих школьников», – комментировал Кравцов участие РАН в подготовке учебников.
По словам Калмыкова, представить макет учебников от РАН планируется до конца 2025 г. В качестве авторов академия будет привлекать членов тематических отделений РАН. Так, учебники по физике будут разрабатывать члены отделения физических наук, продолжил вице-президент академии. Курировать работу ученых будут академики РАН. Например, разработкой учебников по химии будет руководить сам Калмыков и директор Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН Владимир Иванов.
В то же время МФТИ разработает учебники по естественно-научным предметам для углубленного уровня, рассказывал на брифинге Кравцов. В пресс-службе вуза не ответили на запрос «Ведомостей», в чем именно будет заключаться вклад МФТИ в создание учебных пособий.
Начиная с реформ 1960-х гг. в советском образовании именно Академия наук и ведущие вузы страны разрабатывали школьные учебники, напомнила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. МФТИ занимает лидирующие позиции среди естественно-научных вузов РФ и имеет собственный лицей, отмечает она. Ректор вуза Дмитрий Ливанов является автором учебников по физике для детей и его опыт сыграет «очень большую роль» в разработке новых изданий, считает Абанкина.
Вузы часто критикуют школы за недостаточную подготовку будущих студентов по предметам. Вероятно, этим фактором и обусловлено участие МФТИ в разработке учебников, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.
Единая общеобразовательная программа в российских школах была введена с 1 сентября 2023 г., тогда же Минпросвещения начало вводить в этих учреждениях единые учебники. По таким учебным пособиям школьники 10–11-х классов уже изучают историю. С 1 сентября 2025 г. единые учебники по истории внедрят для 5–9-х классов, сообщал Кравцов в ноябре 2024 г.
В 2026/27 учебном году все школы страны перейдут на новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов. Учебники по истории и обществознанию создаются авторскими коллективами во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. О начале работы над едиными учебниками естественно-научного профиля Кравцов объявил в апреле 2024 г.
Пока единая образовательная программа включает в себя не все школьные предметы, следует из закона «Об образовании». Например, программа для 1–4-х классов распространяется только на такие предметы, как русский язык, литературное чтение, окружающий мир и труд. Для 5–9-х и 10–11-х классов унифицированная программа включает в себя русский язык, литературу, историю, обществознание, географию, а также основы безопасности и защиты Родины (для 5–9-х классов еще и уроки труда).
Единые госучебники по всем школьным предметам Минпросвещения планирует подготовить до 2029 г., заявлял Кравцов в ноябре прошлого года.