RTKM51,69+0,25%CNY Бирж.00%IMOEX2 590,24+0,39%RTSI1 150,87+1,47%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,89+0,13%
Главная / Общество /

Минпросвещения: оценки за поведение будет выставлять коллектив педагогов

Оценки за поведение в российских школах будет выставлять коллектив педагогов, включающий советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога и учителей-предметников. Об этом эксперт Минпросвещения РФ Марина Конева сообщила «РИА Новости».

«На данный момент многие педагоги отмечают, что поведение детей меняется, ребята присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников», – отметила Конева.

По ее словам, в 2026 г. в апробации участвуют ученики первых-восьмых классов из 89 школ.

Оценку за поведение могут ввести во всех школах с 1 сентября 2027 года

16 января Минпросвещения обнародовало проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Документ подразумевает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.

В начале апреля замминистра просвещения РФ Ольга Колударова на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума сообщила, что, если апробация пройдет успешно, оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2027 г. По ее словам, сейчас апробация оценки поведения проходит в семи субъектах России. Ее участниками стали почти 2000 обучающихся. В июле 2025 г. онлайн-опрос «Актион образования» среди 1014 педагогов по всей России продемонстрировал опасения большинства российских учителей (63,3%), что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей. Только 26,6% педагогов не видят в этом угрозы, а 10,1% ранее не задумывались над этой темой.

