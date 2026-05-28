Минпросвещения: оценки за поведение будет выставлять коллектив педагогов

В начале апреля замминистра просвещения РФ Ольга Колударова на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума сообщила, что, если апробация пройдет успешно, оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2027 г. По ее словам, сейчас апробация оценки поведения проходит в семи субъектах России. Ее участниками стали почти 2000 обучающихся. В июле 2025 г. онлайн-опрос «Актион образования» среди 1014 педагогов по всей России продемонстрировал опасения большинства российских учителей (63,3%), что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей. Только 26,6% педагогов не видят в этом угрозы, а 10,1% ранее не задумывались над этой темой.