Оценку за поведение могут ввести во всех школах с 1 сентября 2027 года

В июле 2025 г. онлайн-опрос «Актион образования» среди 1014 педагогов по всей России показал, что большинство российских учителей (63,3%) выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей. Только 26,6% педагогов не видят в этом угрозы, а 10,1% ранее не задумывались над этой темой.