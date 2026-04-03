Оценку за поведение могут ввести во всех школах с 1 сентября 2027 года
Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2027 г., если апробация пройдет успешно. Об этом рассказала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова на пленарном заседании XVI Петербургского международного образовательного форума, передает «РИА Новости».
Она отметила, что апробация оценки поведения сейчас проходит в семи субъектах России. В ней участвуют почти 2000 обучающихся.
В июле 2025 г. онлайн-опрос «Актион образования» среди 1014 педагогов по всей России показал, что большинство российских учителей (63,3%) выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей. Только 26,6% педагогов не видят в этом угрозы, а 10,1% ранее не задумывались над этой темой.
16 января Минпросвещения подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Проект предусматривает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил наделить школы правом отчислять учеников за неудовлетворительное поведение, если оно не исправляется.