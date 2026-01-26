Глава СПЧ предложил ввести отчисление из школ за неисправимое плохое поведение
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил наделить школы правом отчислять учеников за неудовлетворительное поведение, если оно не исправляется. Об этом он заявил по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.
«Будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», – сказал Фадеев (цитата по ТАСС).
По его словам, главная задача введения такой оценки – защитить учителя от оскорблений, нападений и срыва уроков. Теоретически школа и педсовет уже имеют возможность отчислить ученика, но на практике это почти никогда не происходит.
«Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия – нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности», – пояснил глава СПЧ.
Он добавил, что в СПЧ также обсуждается, должна ли оценка по поведению влиять на поступление в вузы.
16 января Минпросвещения подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Проект предусматривает возможность выставления оценок за соблюдение правил внутреннего распорядка, дисциплины на занятиях и норм поведения в образовательных учреждениях.