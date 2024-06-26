Россия напомнила Армении о последствиях переориентации

Россия напомнила Армении о последствиях переориентацииЕАЭС и ЕС несовместимы в одной стране, заявил Алексей Оверчук
Приход в Армению внерегиональных сил будет иметь серьезные последствия для Еревана, заявил 25 июня вице-премьер России Алексей Оверчук на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». «Говоря об Армении, будет неправильно закрывать глаза на то, что политический вектор этой страны все больше склоняется в сторону Запада», – сказал Оверчук. По его словам, Евросоюз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – два несовместимых друг с другом экономических проекта. Выгоды, которые получают соседние государства от сотрудничества с Россией, отмечает он, стоит воспринимать как плату, которую вносит Москва за свою безопасность и стратегическую глубину. «Поэтому приход в Армению внерегиональных игроков будет иметь последствия», – добавил вице-премьер.
При этом Оверчук признает, что в армянском обществе существуют серьезные обиды в отношении России. Тем не менее, указывает вице-премьер, армянские власти, как и местный бизнес, заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с Россией. Москва, в свою очередь, заинтересована в стабильной Армении и в «хороших братских отношениях». «Когда возникают реальные угрозы, когда стихия фактически уничтожила единственный железнодорожный маршрут, который соединял Армению с остальным миром через Грузию <...> мы по решению президента Владимира Путина оперативно пришли на помощь и в рекордные сроки восстановили движение». Речь идет о сильном наводнении, в результате которого 25 мая было нарушено железнодорожное сообщение Армении с Россией через Грузию. Позже усилиями РЖД и «Росжелдорпроекта» дорога была восстановлена. А 1 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил российского лидера за оказанную помощь.
По итогам 2023 г. товарооборот Армении и России составил $7,3 млрд ($5 млрд – в 2022 г.), из которых $3,5 млрд – российский импорт из Армении.
Российско-армянские отношения стали портиться после окончания второй карабахской войны осенью 2020 г., в которой Армения утратила контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами. Позже Ереван неоднократно обвинял Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ; помимо Армении входят Белоруссия, Россия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан) и российское руководство в том, что те не оказали военную помощь Армении во время вооруженных столкновений на недемаркированной армяно-азербайджанской границе в 2021 и 2022 гг.
12 июня Пашинян во время правительственного часа в парламенте заявил, что Армения планирует выйти из ОДКБ, не указав при этом даты. Он добавил, что сейчас его страна находится «на пути к настоящей Армении как суверенному, мирному, разграниченному государству». Но на следующий день Пашинян допустил сохранение членства Еревана в ОДКБ, но только если Белоруссия выйдет из организации, а президент Александр Лукашенко принесет «приемлемые для армянского народа» извинения за его высказывания во время майской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе.
Вхождение внерегиональных сил в Армению в обозримом будущем нереально, считает эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. Теоретически, продолжает эксперт, в эту страну мог бы войти контингент французских войск, тем не менее Франция не обладает соответствующими ресурсами для этого. Впрочем, отмечает Ниязов, в случае реализации данного сценария у Москвы остаются политические и экономические рычаги давления на Армению: Россия – ключевой торгово-экономический партнер и основной поставщик энергоресурсов в страну, а также по сей день выступает гарантом ее безопасности. «В данном случае не согласится с присутствием Запада на Южном Кавказе и соседний Иран, который воспринимает эти государства как угрозу своей безопасности», – добавил эксперт.
С другой стороны, потенциальные санкции Москвы в отношении Армении могут также нанести вред российской стороне, говорит Ниязов: «Кавказская республика – член ЕАЭС и, несмотря на антироссийскую риторику, помогает России обходить западные санкции».
Впрочем, считает Ниязов, армянское руководство заинтересовано в интеграции республики в западное политическое пространство. «В этом также заинтересована большая часть армянской общественности, поэтому антироссийская риторика властей находит благодатную почву», – заключил эксперт.