Россия напомнила Армении о последствиях переориентации

При этом Оверчук признает, что в армянском обществе существуют серьезные обиды в отношении России. Тем не менее, указывает вице-премьер, армянские власти, как и местный бизнес, заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с Россией. Москва, в свою очередь, заинтересована в стабильной Армении и в «хороших братских отношениях». «Когда возникают реальные угрозы, когда стихия фактически уничтожила единственный железнодорожный маршрут, который соединял Армению с остальным миром через Грузию <...> мы по решению президента Владимира Путина оперативно пришли на помощь и в рекордные сроки восстановили движение». Речь идет о сильном наводнении, в результате которого 25 мая было нарушено железнодорожное сообщение Армении с Россией через Грузию. Позже усилиями РЖД и «Росжелдорпроекта» дорога была восстановлена. А 1 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил российского лидера за оказанную помощь.