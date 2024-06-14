Пашинян видит Армению в ОДКБ лишь при выходе Белоруссии или извинениях Лукашенко

После этого, 22 мая, Пашинян во время своего выступления перед депутатами армянского парламента заявил, что есть «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», – пояснил он.