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Пашинян видит Армению в ОДКБ лишь при выходе Белоруссии или извинениях Лукашенко

Армянский премьер отказался посещать Минск сам и запретил своим чиновникам при нынешнем лидере
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
У Никола Пашиняна и Александра Лукашенко не складываются отношения в рамках ОДКБ/ Сергей Гунеев / РИА Новости

Армения допускает сохранение своего членства в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ, также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан). Но только если Белоруссия выйдет из нее или президент Александр Лукашенко произнесет извинения, «приемлемые для армянского народа», в связи с его высказываниями на майской встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по войне 2020 г. в Карабахе. Об этом днем 13 июня заявил премьер-министр Никол Пашинян в армянском национальном собрании.

«Один из руководителей страны ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Белоруссии в формате ОДКБ что-то обсуждать?» – сказал Пашинян на заседании парламента, трансляция которого велась на его официальном сайте. При этом премьер заявил, что Ереван все еще будет стремиться задействовать механизмы ОДКБ в интересах страны.

Пашинян также добавил, что отныне «вообще ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию», пока ее возглавляет Лукашенко. После заявления премьера Армении МИД страны отозвал своего посла в Минске Размика Хумаряна «для консультаций».

Чуть позже советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский заявил, что Минск спокойно оценивает высказывания Пашиняна. «По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Беларусь связывают многовековые исторические узы», – написал он в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что Москва продолжит работать с Ереваном, несмотря на критику Пашиняном ОДКБ. «Мы будем прояснять их позицию и, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», – сказал он.

Поводом для резких заявлений Пашиняна мог стать визит президента Белоруссии в Азербайджан 15–16 мая. Лукашенко посетил и перешедший под контроль Баку Карабах. После переговоров с Алиевым он рассказал журналистам, что обсуждал с ним возможность победы в войне с Арменией 2020 г. еще до ее начала, назвав ту войну «освободительной». «Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», – сказал Лукашенко.

Поставки оружия

До войны 2020 г. Белоруссия была одним из ключевых зарубежных поставщиков вооружений азербайджанской армии. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2017 по 2021 г. страна занимала третье место (6,6%) после Израиля (61%) и России (22%). Согласно опубликованному в 2022 г. докладу российского Центра анализа мировой торговли оружием, в 2017 г. Минск поставил Баку 26 единиц 152-мм орудий 2А36 «Гиацинт-Б» и РЛС Р-934УМ2 «Гроза» для азербайджанской ПВО, а в 2018 г. – 10 новых дальнобойных РСЗО В-200 «Полонез» белорусского производства. Администрация Алиева в июне 2018 г. подтвердила постановку «Полонезов» на вооружение. По данным Military Balance, их в 2023 г. на вооружении у Баку было шесть.

После этого, 22 мая, Пашинян во время своего выступления перед депутатами армянского парламента заявил, что есть «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», – пояснил он.

Армянский премьер неоднократно критиковал ОДКБ за бездействие в войну 2020 г. и во время идущих до сих пор с 2021 г. приграничных столкновений с Азербайджаном. За сутки до заявления в адрес Лукашенко, 12 июня, Пашинян в парламенте заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Хотя в тот же день глава МИД республики Арарат Мирзоян объявил, что трактовка слов премьера ошибочна и тот имел в виду, что в случае выхода Еревана из организации он туда не вернется.

Через Белоруссию армянское руководство подтверждает тренд на дистанцирование страны от ОДКБ и России, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Пашинян выступал с критикой Минска и ранее, и как премьер, и как оппозиционер, напоминает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Не в последнюю очередь риторика обострилась именно сейчас из-за слов Лукашенко на встрече с Алиевым, которые действительно разозлили армян, признает он.

«Но главное – не вопрос Карабаха, войны и причастности Минска к ней, а удобный повод оправдать курс на выход из ОДКБ. Политическое решение де-факто, очевидно, уже принято, но институционально пока не оформлено», – говорит Микаэлян. В то же время, по мнению Притчина, Ереван еще просчитывает последствия и реакцию Москвы. «Другое дело, несмотря на имиджевые потери, выход Армении может стать благом для ОДКБ: она инвестирует в безопасность республики, а не наоборот. Поэтому вряд ли Минск извинится перед Ереваном», – отметил эксперт.

По словам Микаэляна, учитывая, что у России в полном смысле союзником является именно Белоруссия, действия в отношении нее обусловлены именно «российским фактором», входят в рамки «геополитического реверса» Пашиняна на Запад. При этом жесткие заявления Еревана, добавляет Притчин, хотя и касаются российско-армянских отношений, напрямую не бьют по ним: армянские власти боятся вступать в конфронтацию с Москвой, опасаясь экономических санкций.

Эксперт также обратил внимание, что, критикуя Минск, Пашинян не критикует Казахстан, хотя в период боевых действий Астана скорее поддерживала Баку. «С Белоруссией у Армении минимальные торговые связи, и Пашинян не опасается серьезных последствий», – заключил эксперт.

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