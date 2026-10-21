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Трамп пообещал жестко обращаться с протестующими в США при возникновении угрозы

Ведомости
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности жестко реагировать на действия протестующих в случае возникновения угрозы беспорядков в стране. Об этом он сообщил на предвыборном митинге в Гринвилле, штат Северная Каролина, следует из стенограммы выступления, опубликованной Roll Call.

«Надеюсь, вы не рассердитесь, если я буду обращаться с ними очень, очень жестко, потому что именно так и будет», – сказал Трамп. Он добавил, что не позволит таким людям разрушить США.

Заявление прозвучало после того, как один из протестующих прервал выступление американского лидера. Трамп сравнил его с участниками массовых беспорядков во Франции, которые, по словам президента, разрушают свою страну.

18 октября телеканал NBC News сообщил о протестах No Kings («Нет королям») в нескольких городах США. Участники выступили против политики Трампа и призвали к досрочному голосованию на промежуточных выборах в конгресс 3 ноября.

В тот же день Трамп призвал власти Франции закрыть границы и взять под контроль ситуацию с протестами. Американский президент связал беспорядки с миграцией.

20 октября министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о привлечении военных для поддержки полиции во время массовых демонстраций 24 октября. Военнослужащие займутся охраной объектов, что позволит направить больше полицейских на обеспечение порядка.

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