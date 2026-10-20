Франция привлечет военных для поддержки полиции на массовых протестах

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Во Франции после волны беспорядков в минувшие выходные было задержано свыше 2300 человек, сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2. В ходе столкновений пострадали более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарных служб, отметил глава МВД Лоран Нуньес. Премьер-министр Себастьен Лекорню объявил о введении частичного комендантского часа с вечера 19 октября – в первую очередь для защиты торговых объектов. Ущерб от погромов оценивается в несколько сотен миллионов евро. / Sipa USA / ТАСС