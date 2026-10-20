Франция привлечет военных для поддержки полиции на массовых протестах
Власти Франции задействуют военнослужащих для поддержки полиции во время массовых протестов, запланированных на 24 октября. Военные займутся охраной объектов, чтобы высвободить силы правопорядка для обеспечения безопасности на улицах, заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес, выступая в национальном собрании.
«Мы задействуем военнослужащих операции Sentinelle, разумеется, чтобы заменить силы внутренней безопасности, прежде всего на стационарных задачах по охране объектов», – сказал министр.
По словам Нуньеса, это позволит направить больше полицейских и жандармов на поддержание общественного порядка во время демонстраций. Операция Sentinelle действует во Франции с января 2015 г. после серии терактов в Париже. В ее рамках военнослужащие охраняют общественные места, важные объекты и патрулируют улицы.
19 октября президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку Нуньеса после массовых беспорядков. Как сообщал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, глава государства поручил министру разработать дополнительные меры против погромов и мародерства.
В тот же день премьер-министр Себастьен Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в отдельных городах страны. Ограничения затронули центральные районы, где ранее происходили беспорядки.
18 октября Нуньес сообщил о задержании более 2000 участников протестов против роста стоимости жизни. По его данным, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных, а ущерб понесли несколько сотен компаний.