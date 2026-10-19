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Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции после беспорядков

Анна Виноградова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса, который предложил покинуть пост после массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации президента объяснили решение необходимостью сохранить непрерывное управление полицией и силами безопасности в условиях продолжающихся протестов. Макрон поручил Нуньесу в кратчайшие сроки разработать и принять новые меры против участников погромов и мародерства.

18 октября Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб от беспорядков понесли несколько сотен компаний.

В тот же день Макрон назвал погромы бунтом ультралевых и уголовников. Президент пообещал привлечь виновных к ответственности и допустил ограничение массовых собраний для защиты общественного порядка. При этом он призвал к диалогу по социальным проблемам, вызвавшим протесты.

16 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал кризисный штаб накануне общенациональных акций. Власти ожидали около 500 протестных мероприятий и более 90 демонстраций.

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