Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции после беспорядков
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел Лорана Нуньеса, который предложил покинуть пост после массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
В администрации президента объяснили решение необходимостью сохранить непрерывное управление полицией и силами безопасности в условиях продолжающихся протестов. Макрон поручил Нуньесу в кратчайшие сроки разработать и принять новые меры против участников погромов и мародерства.
18 октября Нуньес сообщил о задержании более 2000 человек в ходе протестов против роста стоимости жизни. По его словам, ранения получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных. Ущерб от беспорядков понесли несколько сотен компаний.
В тот же день Макрон назвал погромы бунтом ультралевых и уголовников. Президент пообещал привлечь виновных к ответственности и допустил ограничение массовых собраний для защиты общественного порядка. При этом он призвал к диалогу по социальным проблемам, вызвавшим протесты.
16 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал кризисный штаб накануне общенациональных акций. Власти ожидали около 500 протестных мероприятий и более 90 демонстраций.