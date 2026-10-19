Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции после беспорядков

В тот же день Макрон назвал погромы бунтом ультралевых и уголовников. Президент пообещал привлечь виновных к ответственности и допустил ограничение массовых собраний для защиты общественного порядка. При этом он призвал к диалогу по социальным проблемам, вызвавшим протесты.