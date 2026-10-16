Премьер-министр Франции созовет кризисный штаб на фоне предстоящих протестов
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню создал кризисный штаб на фоне заявлений о начале протестов против роста стоимости топлива и падения покупательной способности населения. Об этом сообщила газета Le Parisien. Просьбу премьер-министру направил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.
«Это стандартная процедура, учитывая завтрашние события», – сообщил источник, близкий к Нуньесу.
17 октября будет работать межведомственная кризисная группа (МИК), чтобы отслеживать ситуацию. Запланировано два заседания.
По словам премьер-министра, на данный момент планируется организовать около 500 акций (призывы к блокированию, спонтанные собрания и т. п.) и более 90 демонстраций. В МВД добавили, что ведомство ожидает «сбоев, особенно во время шествий в Париже». МВД напомнило, что блокада основных дорог и объектов инфраструктуры недопустима.
По данным Le Monde, в последние несколько недель в социальных сетях Франции появились призывы возродить «Желтые жилеты» 17 октября. Молодежные организации призвали своих членов присоединиться к данным акциям протеста. Кроме того, к демонстрации присоединятся организаторы климатических маршей 26 сентября, конфедерация фермеров, межпрофсоюзная группа служб такси, профсоюз Solidaires и др.
6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников. Встреча состоялась вечером того же дня в Елисейском дворце. В ней приняли участие Лекорню и министр национального образования Франции Эдуар Жеффре.
14 октября телеканал BFMTV сообщил, что с начала протестов старшеклассников было задержано 7950 человек.