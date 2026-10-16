Премьер-министр Франции созовет кризисный штаб на фоне предстоящих протестов

По словам премьер-министра, на данный момент планируется организовать около 500 акций (призывы к блокированию, спонтанные собрания и т. п.) и более 90 демонстраций. В МВД добавили, что ведомство ожидает «сбоев, особенно во время шествий в Париже». МВД напомнило, что блокада основных дорог и объектов инфраструктуры недопустима.