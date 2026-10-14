Во Франции с начала протестов школьников задержали почти 8000 человек

9 октября Минюст Франции сообщал, что с начала протестов старшеклассников уголовное преследование начато в отношении 2376 человек, включая 1923 несовершеннолетних. По данным ведомства, всего с начала беспорядков под стражу для проведения следственных действий были помещены 6877 человек, из которых 5890 – несовершеннолетние. Среди фигурантов уголовных дел 1547 человек, в том числе 1239 несовершеннолетних, были доставлены к представителям судебных органов. Еще 21 человека заключили под стражу на время расследования, среди них шесть несовершеннолетних.