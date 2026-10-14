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Во Франции с начала протестов школьников задержали почти 8000 человек

Ксения Наумчик
Davood Maeili \ TASS
Davood Maeili \ TASS

Французские правоохранительные органы задержали 7950 человек с начала протестов старшеклассников. Из них 26 человек заключены под стражу до суда. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства юстиции Франции по состоянию на 17:00 13 октября.

Среди задержанных 6773 несовершеннолетних и 1177 совершеннолетних. Таким образом, доля лиц младше 18 лет составила около 85%. При этом среди 26 человек, заключенных под стражу до суда, 65% – совершеннолетние.

По данным министерства, в отношении 2735 человек возбуждены уголовные дела, еще к 2225 применены альтернативные меры преследования. Они включают предупреждения с испытательным сроком, обязанность возместить ущерб и запрет посещать определенные места. Еще 1263 дела прекращены без рассмотрения.

BFMTV отмечает, что масштаб задержаний превышает показатели начала протестов «желтых жилетов»: за первый месяц тех акций задержали около 4000 человек.

9 октября Минюст Франции сообщал, что с начала протестов старшеклассников уголовное преследование начато в отношении 2376 человек, включая 1923 несовершеннолетних. По данным ведомства, всего с начала беспорядков под стражу для проведения следственных действий были помещены 6877 человек, из которых 5890 – несовершеннолетние. Среди фигурантов уголовных дел 1547 человек, в том числе 1239 несовершеннолетних, были доставлены к представителям судебных органов. Еще 21 человека заключили под стражу на время расследования, среди них шесть несовершеннолетних.

8 октября около 25 000 человек приняли участие в протестах в Париже. Демонстранты прошли через центр города к площади Бастилии. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

6 октября президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников. Акции протестов начались в конце сентября. Их участники требуют решить проблемы нехватки преподавателей и медперсонала, перегруженного расписания и переполненности классов.

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