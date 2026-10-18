В ряде городов США прошли протесты против политики Трампа
В субботу в нескольких городах США прошли протесты No Kings («Нет королям») против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Участники протестов призвали досрочно проголосовать на промежуточных выборах 3 ноября.
Телеканал отмечает, что на митинге у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне выступал музыкальный коллектив и «многие из толпы танцевали под музыку». Люди держали в руках плакаты с надписями: «Голосуйте досрочно» и «Руки прочь от моего голоса!».
Член городского совета в Атланте Майкл Джулиан Бонд также призвал собравшихся голосовать на промежуточных выборах в конгресс 3 ноября.
«Вы же не видите, чтобы Супермен отказывался от своей силы. Так почему же вы должны отказываться от своего права, своей силы, своей обязанности голосовать? Будьте супергероем, используйте свою силу. Идите на избирательные участки и голосуйте», – сказал он.
В марте в США также прошла протестная акция No Kings. Движение планировало провести больше 3000 мероприятий по всей стране. 31 марта газета The Washington Post сообщила, что в знак протеста на Национальной аллее в Вашингтоне был установлен «золотой» унитаз.
18 октября телеканал NBC News сообщил, что рейтинг одобрения Трампа среди взрослого населения упал до 34%. 51% американцев «критически не одобряют» действия американского лидера, а 71% граждан ответил, что США движутся в неправильном направлении.