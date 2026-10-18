В ряде городов США прошли протесты против политики Трампа

«Вы же не видите, чтобы Супермен отказывался от своей силы. Так почему же вы должны отказываться от своего права, своей силы, своей обязанности голосовать? Будьте супергероем, используйте свою силу. Идите на избирательные участки и голосуйте», – сказал он.