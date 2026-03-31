В центре Вашингтона установили золотой унитаз «для Трампа»
Американские протестующие установили «золотой» унитаз на Национальной аллее в Вашингтоне в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.
Унитаз покрашен золотой краской из баллончика и установлен на постаменте, имитирующем мрамор. На каждой стороне конструкции размещена табличка с надписью «Трон, достойный короля».
Подпись к арт-объекту также гласит, что в эпоху «беспрецедентного раскола, эскалации конфликтов и экономической нестабильности» Трамп сосредоточился на том, что действительно имело значение – реконструкции ванной комнаты Линкольна в Белом доме: «Это его главное достижение – смелое напоминание о том, что президент – не просто бизнесмен, он занимается делом».
«На Национальной аллее найти туалеты крайне сложно, но недавно установленный унитаз появился в одном из самых заметных мест. К сожалению для туристов, ищущих место, куда можно сходить, тот, что появился на набережной перед мемориалом Линкольна, не работает», – сыронизировал автор материала WP.
Сейчас в США продолжается протестная акция No Kings («Нет королям»), направленная против администрации президента Дональда Трампа. Протестное движение планирует провести больше 3000 мероприятий по всей стране. Большая часть акций пройдет на территории США, хотя митинги также готовятся в Мексике, Эквадоре, Австралии, Кении, Исландии, Великобритании, Ирландии, Португалии, Италии, Франции, Австрии, Греции, Нидерландах, Швеции и Испании.