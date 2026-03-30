Смогут ли протесты в США изменить политику Дональда Трампа

У митингов есть потенциал повлиять на промежуточные выборы, но эффект зависит от качества организационной работы: способности превратить эмоциональный порыв в устойчивую привычку участия – регистрацию избирателей, волонтерство и, самое главное, явку. «Главное структурное ограничение – идеологическая гомогенность движения. Подавляющее большинство участников No Kings идентифицируют себя с левым спектром <...> что снижает привлекательность движения для умеренных и независимых избирателей, чьи голоса часто оказываются решающими в конкурентных округах», – сказала эксперт. Она также уточнила, что успех в ноябре будет зависеть не от того, сколько людей выйдет на марши, а от того, сможет ли коалиция предложить убедительную позитивную повестку, выходящую за рамки простой оппозиции администрации Трампа.