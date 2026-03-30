Смогут ли протесты в США изменить политику Дональда Трампа

Смогут ли протесты в США изменить политику Дональда ТрампаАнтитрамповские демонстрации прошли во многих странах мира
В США стартовала общенациональная протестная акция No Kings («Нет королям»), направленная против администрации президента Дональда Трампа. Согласно данным движения, планируется провести больше 3000 мероприятий по всей стране. Основная активность будет на территории США, хотя митинги также ожидались в Мексике, Эквадоре, Австралии, Кении, Исландии, Великобритании, Ирландии, Португалии, Италии, Франции, Австрии, Греции, Нидерландах, Швеции, Испании. Об этом говорится на официальном сайте No Kings.
В разговоре с журналистами телеканала CNN организаторы митингов заявили, что больше половины протестов проходят в республиканских штатах, таких как Техас, Огайо, Флорида, Айдахо, Вайоминг и Юта. В первых трех было анонсировано более 100 антитрамповских мероприятий. Хотя стоит учитывать, что, несмотря на в целом существующую склонность этих штатов к республиканской партии, в значительной части их больших городов голосуют за демократов.
Рядовые участники протестов подчеркивают свое недовольство Трампом и его «бесконечными и дорогостоящими войнами». Помимо этого митингующие критикуют ограничительную иммиграционную политику администрации и деятельность иммиграционной полиции ICE.
Как сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на ключевых организаторов митингов, больше 8 млн человек вышли на улицы в первые часы по всему миру. Летом и осенью 2025 г. такие митинги, по данным организаторов, собирали 5 млн и 7 млн человек соответственно.
По данным агрегатора опросов Real Clear Politics на 27 марта, рейтинг Трампа составляет 41% – самый низкий показатель за его второй срок. Отдельные опросы показывают падение рейтинга ниже 40%.
Демократы вполне могут трансформировать эти массовые политические акции в протестные голоса на выборах в 2026 и 2028 гг., как это было в 2020 г., говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. При этом он подчеркнул, что Трамп обладает иммунитетом к протестам не в последнюю очередь потому, что они всегда были нормой для американской политической системы. «Кроме того, глава Белого дома по-прежнему обладает способностью удерживать свой ядерный электорат», – сказал Кошкин.
Согласно последним актуальным данным агентства Reuters, доступным на 24 марта, только один из пяти республиканцев недоволен деятельностью Трампа. При этом количество недовольных его экономической политикой среди однопартийцев достигает 34%.
Поэтому Кошкин не исключает, что политический активизм может остаться не более чем проявлением поляризации в США и вряд ли повлияет на подходы Трампа ко внутренней и внешней политике. «Куда более убедительным маркером недовольства Трампом станут результаты промежуточных выборов в ноябре 2026 г. [исторически президентская партия почти всегда теряет большинство в палате представителей по итогам промежуточных выборов]».
Масштаб нынешних протестов No Kings, хотя и показывает организационные возможности противников Трампа, не равен их влиянию, объясняет младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Полина Шаброва. По ее словам, президентская администрация обладает значительными ресурсами для игнорирования протестного давления, особенно когда она может опереться на ядерный электорат Трампа. Кроме того, в условиях глубокого политического раскола протесты воспринимаются скорее как выражение позиции одной политической коалиции – левых разной степени радикальности, что снижает их переговорный потенциал. «Да и внешняя политика традиционно менее чувствительна к внутриполитическому давлению, особенно когда речь идет о вопросах национальной безопасности», – подчеркнула Шаброва.
У митингов есть потенциал повлиять на промежуточные выборы, но эффект зависит от качества организационной работы: способности превратить эмоциональный порыв в устойчивую привычку участия – регистрацию избирателей, волонтерство и, самое главное, явку. «Главное структурное ограничение – идеологическая гомогенность движения. Подавляющее большинство участников No Kings идентифицируют себя с левым спектром <...> что снижает привлекательность движения для умеренных и независимых избирателей, чьи голоса часто оказываются решающими в конкурентных округах», – сказала эксперт. Она также уточнила, что успех в ноябре будет зависеть не от того, сколько людей выйдет на марши, а от того, сможет ли коалиция предложить убедительную позитивную повестку, выходящую за рамки простой оппозиции администрации Трампа.