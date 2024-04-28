Посол Армении в Евросоюзе: Ереван не пытается подорвать интересы Москвы

22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя. В МИД России в ответ заявляли, что возможный выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.