Посол Армении в Евросоюзе: Ереван не пытается подорвать интересы Москвы
У Армении исторически много связей с Россией, Ереван не станет подрывать интересы Москвы на Южном Кавказе, заявил посол республики в Евросоюзе (ЕС) Тигран Балаян в интервью газете Politico.
«Только фантазеры думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», – подчеркнул Балаян.
Посол Армении пояснил, что отношения республики с Евросоюзом основаны на национальных интересах страны. В настоящее время они требуют, чтобы у Армении были «образцовые» отношения с ЕС и его странами-членами. Балаян добавил, что это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией.
26 апреля информационное агентство АПА сообщило о прекращении работы совместного турецко-российского мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
На церемонии закрытия присутствовали заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, заместитель министра обороны, начальник генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, а также советник министра обороны Турции генерал-полковник Бахтияр Эрсай. Велиев выразил благодарность российским и турецким военнослужащим за службу в регионе с 30 января 2021 г. и пожелал им успехов.
22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя. В МИД России в ответ заявляли, что возможный выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.