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Посол Армении в Евросоюзе: Ереван не пытается подорвать интересы Москвы

Ведомости

У Армении исторически много связей с Россией, Ереван не станет подрывать интересы Москвы на Южном Кавказе, заявил посол республики в Евросоюзе (ЕС) Тигран Балаян в интервью газете Politico.

«Только фантазеры думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе», – подчеркнул Балаян.

Посол Армении пояснил, что отношения республики с Евросоюзом основаны на национальных интересах страны. В настоящее время они требуют, чтобы у Армении были «образцовые» отношения с ЕС и его странами-членами. Балаян добавил, что это не исключает двусторонних хороших отношений с Россией.

26 апреля информационное агентство АПА сообщило о прекращении работы совместного турецко-российского мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

На церемонии закрытия присутствовали заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, заместитель министра обороны, начальник генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, а также советник министра обороны Турции генерал-полковник Бахтияр Эрсай. Велиев выразил благодарность российским и турецким военнослужащим за службу в регионе с 30 января 2021 г. и пожелал им успехов.

22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 заявил, что страна фактически заморозила участие в ОДКБ, поскольку договор и организация не выполняют своих функций и обязательств в отношении Еревана. 12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. Он подтвердил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ и не имеет там своего представителя. В МИД России в ответ заявляли, что возможный выход Армении из ОДКБ не служит интересам республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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