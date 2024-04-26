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Россия и Турция закрыли мониторинговый центр по Карабаху

Ведомости

Совместный турецко-российский мониторинговый центр для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе прекратил работу. Об этом пишет информационное агентство АПА.

В городе Агдам состоялась торжественная церемония закрытия совместного турецко-российского мониторингового центра. На церемонии присутствовали заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, заместитель министра обороны, начальник генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, а также советник министра обороны Турции генерал-полковник Бахтияр Эрсай.

Начальник генштаба армии Азербайджана Керим Велиев выразил благодарность российским и турецким военнослужащим за службу в регионе с 30 января 2021 г. и пожелал им успехов.

9 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Совместный турецко-российский мониторинговый центр начал свою работу 30 января 2021 г., после подписания Россией и Турцией меморандума о прекращении огня и всех видов военных действий в зоне карабахского конфликта.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

17 апреля 2024 г. высшим руководством Азербайджана и России было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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