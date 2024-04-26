Россия и Турция закрыли мониторинговый центр по Карабаху
Совместный турецко-российский мониторинговый центр для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе прекратил работу. Об этом пишет информационное агентство АПА.
В городе Агдам состоялась торжественная церемония закрытия совместного турецко-российского мониторингового центра. На церемонии присутствовали заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, заместитель министра обороны, начальник генштаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, а также советник министра обороны Турции генерал-полковник Бахтияр Эрсай.
Начальник генштаба армии Азербайджана Керим Велиев выразил благодарность российским и турецким военнослужащим за службу в регионе с 30 января 2021 г. и пожелал им успехов.
9 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Совместный турецко-российский мониторинговый центр начал свою работу 30 января 2021 г., после подписания Россией и Турцией меморандума о прекращении огня и всех видов военных действий в зоне карабахского конфликта.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
17 апреля 2024 г. высшим руководством Азербайджана и России было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.