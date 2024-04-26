Россия и Турция закрыли мониторинговый центр по Карабаху

9 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписал заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Совместный турецко-российский мониторинговый центр начал свою работу 30 января 2021 г., после подписания Россией и Турцией меморандума о прекращении огня и всех видов военных действий в зоне карабахского конфликта.