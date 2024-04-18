Почему российские миротворцы покидают Карабах досрочно

Вывод контингента происходит в других условиях, нежели ввод, – тогда была срочность, сейчас ее нет, добавляет кандидат исторических наук и эксперт по Южному Кавказу Ниязи Ниязов. По мнению Ниязова, анонсов решения по выводу российских миротворцев не было, так как этот вопрос, как подтвердили в азербайджанской администрации, обговорили Путин и Алиев лично, очевидно, во время одного из телефонных звонков. Последний такой звонок официально зафиксирован пресс-службами двух лидеров 24 марта.