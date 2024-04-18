Почему российские миротворцы покидают Карабах досрочно

Почему российские миротворцы покидают Карабах досрочноИзначально они должны были пробыть там до 2025 года
Россия начала вывод своих миротворческих подразделений с территории бывшей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщил 17 апреля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Информацию о досрочном выводе российских миротворцев также подтвердил помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает азербайджанское агентство Azertag. По его словам, об этом уже договорилось высшее руководство России и Азербайджана, а военные двух стран принимают участие в реализации этого решения.
О том, что миротворцы стали покидать места своей дислокации, накануне сообщили азербайджанские СМИ. По данным агентства АПА, личный состав и военная техника миротворческого контингента несколько дней назад покинули монастырский комплекс Дадиванк (Худавенг) в Кельбаджарском районе. Их место вскоре заняли подразделения азербайджанской полиции. Позже армянское издание News.am со ссылкой на дипломатические источники написало, что вывод российских миротворцев будет осуществляться поэтапно через территорию Азербайджана. Сроки окончательного вывода пока не известны.
«Ведомости» направили запросы в МИД и минобороны Азербайджана о сроках вывода российского контингента, а также в Минобороны России.
Российский миротворческий контингент находился в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г., которым завершилась вторая карабахская война. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Карабахе и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещалось 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их пребывания был определен на пять лет (до 2025 г.).
Посты вдоль бывшей линии соприкосновения российские военные начали сворачивать осенью 2023 г. – через несколько недель после завершения военной операции Азербайджана в Карабахе, после которой власти непризнанной НКР объявили о роспуске государственных институтов. После этого территорию бывшей республики покинуло свыше 100 000 этнических армян.
За период пребывания в Карабахе российские миротворцы понесли потери. 20 сентября 2023 г. при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) погибло шесть российских военнослужащих, в том числе замкомандира контингента Иван Ковган. На следующий день президент Азербайджана Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил сожаление по поводу данного инцидента и принес извинения. Еще один миротворец погиб при съезде российского БТР-82 с горной дороги в декабре того же года.
Сокращение функционала российского контингента началось еще в конце 2022 г., фактическая активность миротворцев снижалась после начала блокады Лачинского коридора, а конечной точкой стал исход армянского населения Карабаха после азербайджанской силовой операции сентября 2023 г., отмечает заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Поэтому в дело вступили факты: исчез объект защиты. Несмотря на стремительно ухудшавшуюся обстановку, можно сказать, что российские миротворцы продлили возможность пребывания армянского населения Карабаха еще на три года после 2020 г., отмечает Муханов.
Вывод контингента происходит в других условиях, нежели ввод, – тогда была срочность, сейчас ее нет, добавляет кандидат исторических наук и эксперт по Южному Кавказу Ниязи Ниязов. По мнению Ниязова, анонсов решения по выводу российских миротворцев не было, так как этот вопрос, как подтвердили в азербайджанской администрации, обговорили Путин и Алиев лично, очевидно, во время одного из телефонных звонков. Последний такой звонок официально зафиксирован пресс-службами двух лидеров 24 марта.