Армения в суде ООН заявила об отсутствии территориальных претензий к Баку

Армения в суде ООН заявила об отсутствии территориальных претензий к БакуПрения стран прошли в международном суде по инициированному Ереваном делу
Армения не претендует на территории Азербайджана и привержена к созданию условий для крепкого и долгосрочного мира, заявил на прениях в Международном суде ООН представитель республики Егише Киракосян.
Слушания посвящены предварительным возражениям, поданным Азербайджаном в рамках инициированного Арменией дела о предполагаемом нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
«Азербайджан все чаще характеризует споры о правах человека с Арменией как попытки оспорить азербайджанский суверенитет или территориальную целостность и заявляет, что это дело является препятствием для достижения мира между двумя странами», – отметил Киракосян.
Он подчеркнул, что Азербайджан ошибается.
Представитель Азербайджана Эльнур Мамедов заметил, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, поскольку выдвигаемые со стороны Армении обвинения не подпадают под действие конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По его мнению, иск неприемлем для рассмотрения, поскольку Ереван не выполнил обязательное условие по проведению надлежащим образом переговоров с Баку для урегулирования спора в двустороннем порядке.
Киракосян добавил, что в ходе слушаний Армения намерена оспорить эти утверждения. По его словам, Армения добросовестно вела переговоры и выполнила требования суда. Своими аргументами Азербайджан «даже близко не смог доказать, что требования Армении не подпадают под действие конвенции о расовой дискриминации». Баку также не сделал ничего для обеспечения безопасного возвращения армян в Нагорный Карабах, к чему призвал его Международный суд ООН в постановлении от 17 ноября 2023 г.
«Азербайджан осуществил этническую чистку и сейчас усиливает ее, систематически стирая все следы присутствия армян, включая армянское культурное и религиозное наследие. Все это происходит во время рассмотрения данного дела перед судом», – заключил Киракосян (цитата по «Спутник Армения»).
17 ноября 2023 г. Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах. Суд постановил, что в Баку должны предоставить возможность безопасно и быстро покинуть регион армянам, если они изъявят такое желание. Азербайджанские власти также должны воздержаться от применения силы и запугивания жителей Карабаха.
28 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, ссылаясь на ст. 41 и 73 регламента суда, направил просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
За 10 дней до этого, 19 сентября, Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.