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Политика

Армения подала в суд ООН иск к Азербайджану по обвинению в дискриминации в Карабахе

Ведомости

Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе, следует из пресс-релиза суда организации.

Ереван, ссылаясь на статьи 41 и 73 регламента суда, направил 28 сентября просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится в сообщении.

Армянская сторона требует от Азербайджана воздерживаться от нарушения конвенции, действий которые приведут к вытеснению оставшихся этнических армян из Карабаха, а также просит вывести военных из гражданских объектов Карабаха.

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Кроме того, Ереван призывает Баку воздержаться от «принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха».

Днем 29 сентября МИД Азербайджана сообщил, что миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Нагорный Карабах. Уточнялось, что поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента – координатора ООН в Баку.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Республика просуществовала 32 года.

Это произошло после взятия под контроль территории Карабаха войсками Азербайджана. Карабахские власти сдались на следующий день после начала «антитеррористических мероприятий» Баку.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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