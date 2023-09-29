Армения подала в суд ООН иск к Азербайджану по обвинению в дискриминации в Карабахе

Ереван, ссылаясь на статьи 41 и 73 регламента суда, направил 28 сентября просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится в сообщении.