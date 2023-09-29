Армения подала в суд ООН иск к Азербайджану по обвинению в дискриминации в Карабахе
Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе, следует из пресс-релиза суда организации.
Ереван, ссылаясь на статьи 41 и 73 регламента суда, направил 28 сентября просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, говорится в сообщении.
Армянская сторона требует от Азербайджана воздерживаться от нарушения конвенции, действий которые приведут к вытеснению оставшихся этнических армян из Карабаха, а также просит вывести военных из гражданских объектов Карабаха.
Кроме того, Ереван призывает Баку воздержаться от «принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха».
Днем 29 сентября МИД Азербайджана сообщил, что миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Нагорный Карабах. Уточнялось, что поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента – координатора ООН в Баку.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Республика просуществовала 32 года.
Это произошло после взятия под контроль территории Карабаха войсками Азербайджана. Карабахские власти сдались на следующий день после начала «антитеррористических мероприятий» Баку.