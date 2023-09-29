МИД Азербайджана: миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни

«Антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 19 сентября. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.