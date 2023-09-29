МИД Азербайджана: миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни
Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Нагорный Карабах. Визит пройдет под эгидой координатора всемирной организации в Баку, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
«После проведенных несколько дней назад антитеррористических мероприятий Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить свой Карабахский регион. Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане», – отметили в ведомстве.
«Антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 19 сентября. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха. По последним данным, в Армению въехали более 88 000 переселенцев.