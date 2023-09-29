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МИД Азербайджана: миссия ООН прибудет в Нагорный Карабах в ближайшие дни

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Миссия ООН в ближайшие дни прибудет в Нагорный Карабах. Визит пройдет под эгидой координатора всемирной организации в Баку, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

«После проведенных несколько дней назад антитеррористических мероприятий Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН посетить свой Карабахский регион. Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане», – отметили в ведомстве.

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«Антитеррористические мероприятия» Азербайджана в Нагорном Карабахе начались 19 сентября. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев. 

28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха. По последним данным, в Армению въехали более 88 000 переселенцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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