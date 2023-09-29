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Алиев пообещал обеспечить безопасность и защитить права армян Карабаха

Ведомости

Азербайджан обещает обеспечить безопасность и защиту прав населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

«Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции», – сказал он в ходе выступления в Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане (цитата по агентству Report).

Алиев отметил, что план реинтеграции охватывает соблюдение религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав жителей региона, которые отражены в международных конвенциях.

Ранее президент Азербайджана уже подчеркивал, что уверен в успешном процессе реинтеграции армянского населения Карабаха. Тогда он отметил, что права и свободы граждан «будут обеспечены в полном объеме».

Ранее по теме: Песков: дальнейшая работа миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Баку

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

По последним данным из Карабаха в Армению прибыло более 88 000 человек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что в исходе армян из региона Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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