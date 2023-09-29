Алиев пообещал обеспечить безопасность и защитить права армян Карабаха
Азербайджан обещает обеспечить безопасность и защиту прав населения Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
«Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции», – сказал он в ходе выступления в Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане (цитата по агентству Report).
Алиев отметил, что план реинтеграции охватывает соблюдение религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав жителей региона, которые отражены в международных конвенциях.
Ранее президент Азербайджана уже подчеркивал, что уверен в успешном процессе реинтеграции армянского населения Карабаха. Тогда он отметил, что права и свободы граждан «будут обеспечены в полном объеме».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
По последним данным из Карабаха в Армению прибыло более 88 000 человек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что в исходе армян из региона Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей.