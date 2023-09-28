Песков: при исходе армян из Карабаха нужно обеспечить нормальные условия жизни
В исходе армян из Нагорного Карабаха Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков считает, что назвать виновных в том, что карабахские армяне покинули свои дома, не представляется возможным, потому что «непосредственно прямой причины для таких действий нет». Часть жителей покинут Нагорный Карабах навсегда, другая часть – временно, на период трансформации.
«Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни, то есть чисто гуманитарный аспект этой проблемы, это то, что нас заботит больше всего», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
К утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 000 человек.