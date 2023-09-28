Песков: при исходе армян из Карабаха нужно обеспечить нормальные условия жизни

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.