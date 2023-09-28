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Песков: при исходе армян из Карабаха нужно обеспечить нормальные условия жизни

Ведомости

В исходе армян из Нагорного Карабаха Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков считает, что назвать виновных в том, что карабахские армяне покинули свои дома, не представляется возможным, потому что «непосредственно прямой причины для таких действий нет». Часть жителей покинут Нагорный Карабах навсегда, другая часть – временно, на период трансформации.

«Здесь главное, чтобы тем, кто принял такое решение, были обеспечены нормальные условия жизни, то есть чисто гуманитарный аспект этой проблемы, это то, что нас заботит больше всего», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Затем в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана, после которых военные Карабаха начали сдавать оружие. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

К утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 65 000 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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