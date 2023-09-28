Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республикиВсе госучреждения распустят, населению предписано «ознакомиться с условиями реинтеграции»
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. Указ вступает в силу со дня опубликования. Об этом сообщает 24News.am.
Как следует из указа, такое решение принято «в связи со сложной военно-политической обстановкой» и для обеспечения безопасности и интересов народа непризнанной республики. Уточняется, что с Баку при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о «свободном, добровольном и беспрепятственном передвижении» жителей Карабаха, включая сложивших оружие военнослужащих, по Лачинскому коридору.
Указ содержит два пункта:
1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование.
2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Второй раунд состоялся 25 сентября на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы. По итогам переговоров представители Баку и карабахских армян договорились создать совместную рабочую группу, которая занималась бы коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью на территории Нагорного Карабаха.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Второй раунд состоялся 25 сентября на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы. По итогам переговоров представители Баку и карабахских армян договорились создать совместную рабочую группу, которая занималась бы коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью на территории Нагорного Карабаха.
По состоянию на 08:00 (07:00 мск) 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли более 65 000 человек. По последним имеющимся данным, в 2017 г. в Карабахе проживало более 147 000 человек, более 99% из них – этнические армяне. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он подчеркнул, что права и свободы граждан «будут обеспечены в полном объеме».