Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

По состоянию на 08:00 (07:00 мск) 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха уже прибыли более 65 000 человек. По последним имеющимся данным, в 2017 г. в Карабахе проживало более 147 000 человек, более 99% из них – этнические армяне. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха пройдет успешно. Он подчеркнул, что права и свободы граждан «будут обеспечены в полном объеме».