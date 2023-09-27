Ереван и Баку договорились достичь компромисса

Спецпосланники Армении Армен Григорян и Азербайджана Хикмет Гаджиев 26 сентября в Брюсселе договорились предпринять «конкретные действия и решительные компромиссные шаги» по всем направлениям армяно-азербайджанского урегулирования. Эти переговоры прошли в рамках подготовки к запланированным на 5 октября в испанской Гранаде переговорам глав государств Армении и Азербайджана. Вел встречу главный дипломатический советник президента Евросовета Шарля Мишеля Саймон Мордью. В ней также приняли участие дипломатические советники президентов Франции Эмманюэля Макрона и Германии Олафа Шольца, а также специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.