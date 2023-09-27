Ереван и Баку договорились достичь компромисса

Ереван и Баку договорились достичь компромиссаВ преддверии переговоров президентов Армении и Азербайджана в Гранаде их помощники встретились в Брюсселе
Спецпосланники Армении Армен Григорян и Азербайджана Хикмет Гаджиев 26 сентября в Брюсселе договорились предпринять «конкретные действия и решительные компромиссные шаги» по всем направлениям армяно-азербайджанского урегулирования. Эти переговоры прошли в рамках подготовки к запланированным на 5 октября в испанской Гранаде переговорам глав государств Армении и Азербайджана. Вел встречу главный дипломатический советник президента Евросовета Шарля Мишеля Саймон Мордью. В ней также приняли участие дипломатические советники президентов Франции Эмманюэля Макрона и Германии Олафа Шольца, а также специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.
Армяно-азербайджанские переговоры состоялись через шесть дней после прекращения Баку «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В ходе встречи помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Гаджиев изложил планы Баку по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению безопасности местного населения и рассказал о видении руководства Азербайджана относительно будущего карабахских армян (см. «Ведомости» от 25 сентября). Представители ЕС подчеркнули необходимость доступа международных гуманитарных и правозащитных организаций в Карабах, который с декабря прошлого года фактически находится в блокаде после перекрытия азербайджанцами Лачинского коридора – единственной дороги, связывающей регион с Арменией.
Помимо этого стороны согласовали вопросы и параметры будущих переговоров глав государств Армении и Азербайджана, которые включают проблему делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, гуманитарную ситуацию в регионе и подписание мирного договора. В последний раз Алиев и премьер Никол Пашинян встречались в середине июля в Брюсселе, но прийти к каким-либо договоренностям они не смогли.
Накануне, 25 сентября, на базе российского миротворческого контингента в Ходжалы во втором раунде переговоров представителей Баку с карабахскими армянами договорились создать совместную рабочую группу, которая занималась бы коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью на территории Нагорного Карабаха. Предыдущий раунд прошел в азербайджанском Евлахе 21 сентября.
Исход армян из Карабаха
К 26 сентября 20 270 человек (при оценке населения, по данным непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в 120 000 человек) покинули свои дома в Нагорном Карабахе, став вынужденными переселенцами, и переехали в Армению, следует из данных армянского правительства.
После военной операции Баку против армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе перспективы достижения мирного договора между Арменией и Азербайджаном возросли, считает доктор исторических наук, эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов: «Теперь Баку и Ереван смогут де-юре признать территориальную целостность друг друга, что позволит им начать предметные переговоры по другим спорным вопросам». Хотя говорить о скором заключении мирного договора или восстановлении добрососедских отношений между странами рано, продолжает Ниязов, региональные процессы позволят сторонам перезапустить экономические отношения. Оборотной стороной нормализации отношений, по мнению Ниязова, станет постепенное дистанцирование Армении от России, опасается он.